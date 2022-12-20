Efeler’de ortaokul öğrencileri matematik ile yarışacak

Aydın’ın Efeler ilçesinde bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan Efeler Ortaokullar Arası Matematik Oyunları’nda öğrenciler, hem takım çalışmasını öğrenecek, hem de matematik ile yarışacak.

Efeler İlçe Milli Eğitim koordinesinde bu yıl sibernetik biliminin kurucusu Cezeri’ye ithafen Cezeri Yılı ilan edilirken, Efeler’de bu yıl ilk kez Ortaokullar Arası Matematik Oyunları düzenlenecek. Takım çalışması ve öğrencilerde aidiyet duygusu oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen projede 46 özel ve resmi ortaokuldan toplam 138 öğrenci yarışacak. İki aşamalı olarak düzenlenecek olan yarışmada ilk üçe giren okullar ödüllendirilecek. Yarışmada öğrencilerin kazandıkları puanların aritmetik ortalamasının alınarak okul puanlarının belirleneceği yarışmada birinciye 7 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye ise 2 bin TL para ödülü verilecek.

Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin ev sahipliğinde 25 Aralık Pazar günü birinci aşamanın gerçekleştirileceği yarışma öncesinde Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantıda yarışma hakkında açıklamalarda bulunan Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan; “Efeler Ortaokullar Arası Matematik Oyunları düzenlemekteyiz. Matematik oyunlarına hazırlanan bir öğrenci, yapılacak sınavların sonuçları ne olursa olsun asla kaybetmez. Oyunlara hazırlık aşamasında zor problemlere kafa yorması sonucunda öğrenci kendini geliştirir ve zihnini zinde tutar. Bu da daha sonraki hayatında karşılaşacağı birçok problemde daha sağlıklı ve daha tutarlı davranışlar geliştirmesine yardımcı olur. Öğrencilerimiz oyunlara hazırlanma aşamasında kararlı, azimli, sabırlı olmayı, aynı zamanda takım ruhunun önemini kavrarlar. Çözemedikleri sorunlarda umutsuzluğa kapılmak yerine çözümleri öğrenerek ilerlemeleri gerektiğinin önemini kavrarlar. Bu bilgiler ışığında bizler de öğrencilerimizin kazanımları kazanmaları isteğiyle ilk yılımızda sibernetik biliminin kurucusu, dünyanın ilk robotlarını yapan kişi olarak kabul edilen, çalışma azmi, kararlılığı, sabrı, bilimsel düşünce sistemine bağlılığı ve tüm dünyada tanınan bilim adamımız Cezeri’nin, öğrencilerimize iyi bir örnek olacağına inanarak ilk yılımızı Cezeri Yılı olarak ilan ettik” dedi.

Matematik Oyunları’nı geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekleyen Özcan; “Her yıl bir bilim adamına ithaf ederek Matematik Oyunları’nı geleneksel hale getirmek istiyoruz. Dünya bilim tarihi açısından sibernetik ve robot biliminde çalışmalar yapan ilk bilim adamı olan Cezeri, Mekanik Hareketlerden Mühendislikte Faydalanmayı İçeren Kitap adlı eserinde 50’den fazla cihazın kullanım esaslarını, yararlanma imkanlarını çizimlerle gösterdiği bu olağanüstü kitapta Cezeri, ‘Tatbikata çevrilmeyen her teknik ilim, doğru ve yanlış arasında bir yerdedir’ sözüyle mühendisliğin esaslarını ortaya koymuştur. Fen ve teknik insanı olan Cezeri robotlar, saatler, su makineleri, şifreli kilit ve kasalar, otomatik çocuk oyuncakları gibi 50’den fazla makinenin mucididir. Kitabının 10 tane kopyası Avrupa müzelerinde, 5 tane kopyası Topkapı ve Süleymaniye kütüphanelerinde bulunmaktadır. Bu Matematik Oyunları, iki aşamalı olacak. İlk olarak birinci aşamamız 25 Aralık Pazar günü, resmi ve özel ortaokullarımızın katılımı ile yapılacaktır” şeklinde konuştu.

“Takım ruhunu ön plana çıkarmak isitiyoruz”

Matematik Oyunları ile ilgili teknik detayları anlatan Matematik Öğretmeni Ahmet Özen; “Bizim diğer düzenlenen oyunlardan farkımıza gelirsek diğer oyunlarda test usulü sorular sorulur ve öğrenciler değerlendirilir. Bizim farkımız şu. Türkiye’de ilk olacak şekilde ilk defa uygulanan kendi sistemimizde 2 aşamalı sınavımız var. Efeler ilçemizde 46 ortaokulumuz var ve buradan üçer öğrenci toplam 138 öğrencimiz birinci aşama sınavına katılıyorlar. Bu aşamada 20 tane LGS denginde sorularımız var. 3 tane de açık uçlu Matematik Oyunları’na özel hazırlanmış diğer tabir ile olimpiyat sorularına benzeyen sorularımız var. Birinci aşamada okullarını temsilen katılan 3 öğrencinin aldığı puanların aritmetik ortalaması okul puanı olarak hesap ediliyor ve okul puanı ortaya çıkıyor. Burada herhangi bir öğrencinin puanı açıklanıyor. Bizim için önemli olan şey, takım ruhu kazandırıp okulları ön plana çıkarmaktır. En yüksek ortalamayı alan 5 okulumuz ikinci aşamaya geçiyor. İkinci aşamamız ise diğer oyunlardan farkımızı ortaya koyuyor aslında. İkinci aşamada 4 tane açık uçlu soru soruyoruz ve bu sorular için 1 saat süre veriyoruz. Tek bir sınıfta 3 öğrenci birlikte takım halinde soruları çözüyor. Bu ilk defa olan bir şey ve bizim oyunlarımıza özel bir durum. Burada takım ruhunu, grup çalışmasını ön plana çıkarmak istiyoruz. Burada 5 okuldan ilk üçe giren okullarımıza da ödüllerini takdim edeceğiz” dedi.

Tanıtım toplantısı sonunda Efeler’in eğitimdeki başarısını katlamaya yönelik çalışmalarına devam edeceklerine vurgu yapan Özcan, Matematik Oyunları projesinin hayırlı olmasını diledi.