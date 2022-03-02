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Efeler’de ’Olimpik Spor Tırmanış Tesisi’ açıldı

Efeler Belediyesi’nin yapımını tamamladığı açık havada Türkiye’deki ilk Olimpik Spor Tırmanış Tesisi düzenlenen törenle faaliyete açıldı.

AYDIN 02.03.2022, 16:17
Efeler’de ’Olimpik Spor Tırmanış Tesisi’ açıldı

Efeler Belediyesi’nin yapımını tamamladığı açık havada Türkiye’deki ilk Olimpik Spor Tırmanış Tesisi düzenlenen törenle faaliyete açıldı.

Hayata geçirdiği projelerle ’Marka Kent Efeler’ sloganıyla çalışmalarını sürdüren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın ilçeye kazandırdığı Olimpik Spor Tırmanış Tesisi’nin açılışı, Pınarbaşı Mesire Alanı’nda düzenlenen coşkulu törenle gerçekleştirildi. Başkan Atay ve eşi Güneş Atay’ın ev sahipliğinde düzenlenen törene Efeler Gençlik ve Spor İl Müdürü Mithat Yıldırım, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Özgür Akgül, Efeler Ziraat Odası Meclis Başkanı Mustafa Çıldır, Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Siyami Çetin, Efeler Belediyesi’nin meclis üyeleri, Efeler Kent Konseyi Başkanı Mevlüt Kenar, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının temsilcileriyle öğrenciler, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşma yapan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, çok farklı bir eserin yapımına imza attıklarını söyleyerek, “Bu tesis, bir marka oluşturmanın sembollerinden biri. Artık Efeler ilçesinde olimpik standartta bir tırmanış tesisi hizmet verecek. Dünyadaki her sporcu gelip burada yarışabilecek, uluslararası boyutta organizasyonlar düzenlemeye uygun bir tesis” dedi.

Tesisin inşa edildiği Pınarbaşı Mesire Alanı’nın doğal güzelliğine dikkati çeken Başkan Atay, “Dünyanın hiçbir yerinde böyle güzel bir doğada spor yapılabilecek tesis yok. Efeleri marka kent yapma yolunda ısrarımızı devam ettiriyoruz” diye konuştu.

Efeler halkına her ay 2 etkinlik yapma sözü verdiğini hatırlatan Efeler Belediye Başkanı Atay, “Bu ay 2 etkinlik sözümüzü tutamıyoruz, 4 etkinlik yapacağız. Birincisi bu, ikincisi önümüzdeki pazartesi günü 7 Mart’ta Berna Laçin’in de sahne alacağı tiyatro gösterisi olacak. Ayın 16’sında yüzde 100 kadın emeğiyle çalışacak tarımsal ürün fabrikamızın açılışını gerçekleştireceğiz. 25-26-27 Mart’ta da yine Pınarbaşı Mesire Alanı’nda ilk gastronomi festivalimizi gerçekleştireceğiz, birçok etkinliğimiz olacak, zeytinyağı ve enginar ana konumuz olacak. Son olarak da ayın 27’sinde gastronomi festivalimizi Gülşen’in konseriyle taçlandıracağız” diyerek Efeler halkına müjde üstüne müjde verdi.

Olimpik Spor Tırmanış Tesisi’nin çok özel bir tesis olduğunu söyleyen Başkan Atay, “Güvenlik açısından da özel. 3 ayrı güvenlik önlemine sahip. Yeni sporcuların yetişmesine de katkı sağlayacak. Bu tesisin gençlerimize, bu sporu yapan arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

"Sportif faaliyetlere yönelik çalışmaları takdirle karşılıyoruz"

Olimpik Spor Tesisi’nin açılışına katılan isimlerden Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Siyami Çetin yaptığı konuşmada, “Efeler Belediyesi’nin bu kompleksinin açılışı vesilesiyle aranızda bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz ekip olarak açılış sonrası yapılacak yarışmaları organize etmek ve yürütmek için İzmir’den geldik. İzmir’de bile böyle bir duvarımız maalesef yok. Yapılan bu sportif faaliyetlere yönelik çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Federasyonumuz ve kendi adıma bu yapılan tesiste emeği geçen Efeler Belediyesi’ne ve katkı veren diğer tüm paydaşlara, bugün konuk olarak açılışa gelen sizlere çok teşekkür ediyor, sağlıklı ve sporlu günlerde görüşmeyi diliyorum” ifadelerine yer verdi.

"Mahallem adına teşekkür ederim"

Törende konuşma yapan isimlerden Zafer Mahallesi Muhtarı Mustafa Saraç, Başkan Atay’ın gerçekleştirdiği açılışların çokluğu nedeniyle takipte zorluk çektiğini ifade etti. Başkan Atay’a mahallelerinde gerçekleştirdiği hizmetler için teşekkür eden Muhtar Saraç, “Efeler ilçemizde bizlerin bile takibinde zorlandığı projeleri her alanda gerçekleştiriyorsunuz. Hanımevlerinden bir tanesini de bizim mahallemizde açmıştınız, hanım kardeşlerimiz çok memnun. Aynı binada Kadın Aile Çocuk Psiko-sosyal Destek ve Beslenme Danışmanlığı Merkezi ile Efeler Belediyesi Sosyal Kültürel ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi’ni de hizmete açtınız. Bu merkezler de oldukça ilgi görmekte. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Başkanım şimdi de burada, mahallemizin ve Efeler ilçemizin en güzel yeri olan Pınarbaşı Mesire Alanı’nda Olimpik Spor Tırmanış Tesisi’ni hizmete açıyorsunuz. Bu hizmetiniz için de şahsım, mahallem ve Efeler ilçemiz adına teşekkür ediyorum. Hizmetlerinizin devamını diliyorum, hayırlı olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, törene katılanlarla birlikte açılış kurdelesini keserek tesisi hizmete açtı.

Kurdele kesildi ilk yarışma başladı

Açılışla birlikte Olimpik Spor Tırmanış Tesisi’ndeki ilk yarışmanın da startı verildi. Aydın İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği yarışmada Aydın genelinde eğitim gören yaklaşık 80 öğrenci; minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde zirve mücadelesine başladı. Okullar Arası Spor Tırmanışı Aydın İl Birinciliği, Aydın’da olimpik standartlardaki bir tesiste yapılan ilk spor tırmanış yarışması olma özelliği taşıyor.

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