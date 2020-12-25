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Efeler’de okullar boyanıyor
Efeler Belediyesi, yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle okullarda öğrencilerin olmamasını fırsata çevirerek, okulları boyuyor.
AYDIN 25.12.2020, 14:28
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Efeler Belediyesi, yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle okullarda öğrencilerin olmamasını fırsata çevirerek, okulları boyuyor.
Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla, ilçedeki okullarda tamirat ve boyama çalışmaları gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü çalışanların bu kapsamdaki son adresi Adnan Menderes Mahallesi’ndeki Murat-Hale Küçükoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.Murat-Hale Küçükoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin tüm sınıfları boyanırken, Efeler Belediyesi’nin çalışmalarından son derece memnun olduklarını aktaran Murat-Hale Küçükoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Funda Orhan, “Yüz yüze eğitimden uzaklaştığımız bu dönemde, okulumuzun Efeler Belediyesi ekipleri tarafından boyanarak yeni görünümüne kavuşturuluyor olmasından çok mutluyuz. Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay ve belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz” dedi.
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