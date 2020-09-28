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Efeler’de o cadde trafiğe kapanacak

AYDIN’IN EFELER İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ’NDE YAPILACAK YOL ÇALIŞMASI NEDENİYLE 30 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN İTİBAREN SAĞLIK CADDESİ TRAFİĞE KAPANACAK.

AYDIN 28.09.2020, 12:15
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Efeler’de o cadde trafiğe kapanacak

Aydın’ın Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde yapılacak yol çalışması nedeniyle 30 Eylül Çarşamba gününden itibaren Sağlık Caddesi trafiğe kapanacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “30 Eylül 2020 Çarşamba günü Efeler İlçesi Kurtuluş Mahallesi Sağlık Caddesi yolunda sıcak asfalt kaplama çalışmalarına başlanacaktır. Çalışmalar esnasında trafik akışının emniyetli şekilde gerçekleşmesi için trafik işaret ve işaretçilerine uyulmasını önemle rica ederim. Vatandaşlarımızın gösterdiği özveri ve dayanışma için teşekkür ederim” ifadeleri yer aldı.

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