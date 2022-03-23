Efeler’de, Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin başkanlığında gerçekleştirilen Mart ayı Muhtarlar Toplantısı’nda muhtarlara Aile İçi Şiddet Farkındalık Eğitimi verildi.

Efeler Kaymakamlığı ve Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü koordinesinde Mart ayı Muhtarlar Toplantısı Efeler Kaymakamı Cemal Şahin başkanlığında gerçekleştirildi. Efeler Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen farkındalık eğitiminde, kadına yönelik şiddetin boyutları ve türleri, şiddetin doğurduğu sonuçlar, şiddet gören kadının başvurabileceği kurum ve kuruluşlar, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadına yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çekilen toplantıda muhtarlar aldıkları farkındalık eğitimi ile mahallelerinde şiddet gören kadınlara destek olacak. Toplantıda, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında bütün kamu ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin ve toplumun bütüncül bir yaklaşımla ve koordineli bir şekilde çalışması gerektiğinin vurgusu da yapıldı.