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Efeler’de mezarlıklar yenileniyor

EFELER BELEDİYESİ, ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA BALTAKÖY MAHALLE MEZARLIĞI’NDA DUVAR ÖRME İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

AYDIN 06.10.2020, 16:37
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Efeler’de mezarlıklar yenileniyor

Efeler Belediyesi, çevre düzenleme çalışmaları kapsamında Baltaköy Mahalle Mezarlığı’nda duvar örme işlemi gerçekleştirdi.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent genelinde üstyapı çalışmalarına devam eden ekipler, mezarlık çevre duvarı inşası ve gerekli duvar tadilatlarını da titizlikle yerine getiriyor. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatları doğrultusunda hummalı çalışmalar gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Baltaköy Mahallesi Mezarlığı’nda kabirlerin güvenliğini sağlamak için yıkılmış ve tahrip olmuş duvarları tamir etti. Ekiplerin mezarlıkları koruma amacıyla gerçekleştirdikleri çalışma, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

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