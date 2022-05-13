Efeler’de ’İncir Cup Tenis Turnuvası’ heyecanı başlıyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde düzenlenecek olan ’İncir Cup Tenis Turnuvası’ başlıyor.

13-14-15 Mayıs olmak üzere 3 gün boyunca devam edecek olan Efeler İncir Cup Tenis Turnuvası, Türkiye’nin birçok ilinden 40 yaş üzeri başarılı veteran sporcuların kıyasıya rekabetine sahne olacak. Saat 15.00’te düzenlenecek açılış töreniyle başlayacak olan turnuvanın ilk gününde halk oyunları gösterisi ile keşkek ikramı olacak. 15 Mayıs Pazar günü kupa töreni ile sonuçlanacak turnuva, Kemer Mahallesi 1760 Sokak No:2’deki Aydın Tenis Kulübü’nde düzenlenecek.

Tenisin izlemekten ve oynamaktan çok keyif aldığı bir spor olduğuna değinen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, turnuvaya tüm Efeler halkını davet ederek, “İlk kez gerçekleştireceğimiz bu turnuvadan dolayı büyük bir heyecan içerisindeyim. Türkiye genelinden bir çok veteran sporcumuzu Efeler ilçemizde ağırlayacağız. Saat 15.00’teki açılışımıza ve 3 gün boyunca sürecek turnuvamıza tüm halkımızı bekliyoruz. Gelin bu heyecanı hep birlikte yaşayalım” İfadelerini kullandı.