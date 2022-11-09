Efeler’de İlhami Ortekin Parkı açılıyor

Efeler belediyesi tarafından yapımı tamamlanan İlhami Ortekin Parkı, Cuma günü açılacak.

İlçe halkına yeni yaşam alanları oluşturmaya devam eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kente yeni bir park daha kazandırıyor. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kentin daha yeşil, temiz ve modern bir görünüme kavuşması için projelerine ara vermeden devam ediyor. Efeler Belediyesi’nce Mimar Sinan Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve Eski Aydın Belediye Başkanı Merhum İlhami Ortekin’in adının yaşatılacağı park, 11 Kasım Cuma günü saat 12.30’da düzenlenen törenle hizmete açılacak.

Başkan Atay, tüm vatandaşları İlhami Ortekin Parkı’nın açılışına davet etti. Başkan Mehmet Fatih Atay, “Efeler’imizde vatandaşlarımızın aileleri ile hoşça vakit geçirebilecekleri, nefes alabilecekleri, çocuklarımızın özgürce koşup oynayacağı parklarımızın ve yeşil alanlarımızın sayılarını söz verdiğimiz gibi artırıyoruz. 11 Kasım Cuma günü saat 12.30’da Mimar Sinan Mahallesi 2371 Sokak’ta gerçekleştireceğimiz açılışımıza tüm hemşehrilerimi davet ediyorum. Gelin bu sevinci hep birlikte yaşayalım” ifadelerini kullandı.