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Efeler’de ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Efeler Belediyesi, halk ve çevre sağlığı için kentin dört bir yanında ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

AYDIN 18.05.2021, 12:09
Efeler’de ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Efeler Belediyesi, halk ve çevre sağlığı için kentin dört bir yanında ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçede yaz mevsimi öncesinde sivrisinek larva mücadelesi gerçekleştiriyor. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kentin daha temiz ve sağlıklı bir görünüme kavuşması için çalışmalarına hızla devam ederken, bu kapsamda görev alan Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yaz mevsimi öncesinde ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Durgun su birikintileri, fosseptikler, bahçe sulama havuzları gibi her türlü su kaynaklarında; çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen biyolojik larvasitler kullanılarak gerçekleştirilen larva mücadelesi ile Efeler sağlıklı bir yaza hazırlanıyor.
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