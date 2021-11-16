Efeler’de ikinci gündüz bakımevi açılacak

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın, 2. Kitap Kafe’nin açılışında yaptığı konuşmada “Efeler halkına bir sürprizim var” diyerek müjdelediği proje gün yüzüne çıktı. Başkan Mehmet Fatih Atay, Efeler Belediyesi’nce yapımı tamamlanan 2. Kitap Kafe’nin geçtiğimiz hafta düzenlenen açılış töreninde, Efeler halkına her ay sürprizler yaşatacağını söylemişti. Heyecanlı bekleyişe neden olan sürprizlerden ilki belli oldu. “Marka Kent Efeler” vizyonuyla ilçe için projeler üretmeye devam eden Başkan Atay, kentte ikinci gündüz bakımevinin açılacağını duyurdu.

Başkan Atay tarafından Efeler’e kazandırılan Mimar Sinan Mahallesi Gündüz Bakımevi 18 Kasım Perşembe günü saat 13.00’te Mimar Sinan Mahallesi, Mimar Sinan Bulvarı, 2383 Sokak No:5 adresinde düzenlenecek tören ile hizmete açılacak.