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Efeler’de gıda satışı yapan iş yerleri denetlendi

Aydın’ın Efeler ilçesinde gıda iş yerleri denetlendi.

AYDIN 25.04.2021, 18:31
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Efeler’de gıda satışı yapan iş yerleri denetlendi

Aydın’ın Efeler ilçesinde gıda iş yerleri denetlendi.

Perşembe günü saat 19.00’da başlayan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürerken ekipler de denetimlerine devam ediyor. Kısıtlama ile ilgili genelge kapsamında açık olmasına izin verilen gıda işletmeleri Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından tek tek denetlendi. Kontrol görevlileri tarafından büyük bir titizlikle hijyen ve gıda güvenliği denetimleri gerçekleştirildi.

Gıda güvenliği çalışmalarıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığımızın Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi’ne (GGBS) kaydedilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 154 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir" denildi.
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