Efeler’de Gençlik Parkı düzenlenen törenle açıldı

Efelerli vatandaşlara yeni yaşam alanları oluşturmaya devam eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kente yeni bir park daha kazandırdı.

Efeler Belediyesi tarafından Fatih Mahallesi Çevre Bulvarı 1126 sokakta yapımı tamamlanan Gençlik Parkı düzenlenen törenle açıldı. Törenin ilk konuşmasını yapan Fatih Mahallesi muhtarı Yıldız Karataş Taşçıoğlu, yatırımları nedeniyle Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a teşekkür etti. Muhtar Taşçıoğlu, “14 yıldır Fatih Mahallesinde muhtarlık yapıyorum. Seçildiğim günden bu yana bu arazi imar planlarında park olarak ayrılmıştı. Efeler’i marka kent yapma yolunda çalışan Başkan Atay’a park talebimizi ilettik ve bugün parkımızın açılışında karşınızdayız. Talebimizi yerine getiren değerli Başkanımıza teşekkür ederim” dedi.

Parkların önemine dikkat çeken Taşçıoğlu, “Hepimiz biliyoruz ki Aydın deprem bölgesinde. Küçük bir deprem dahi olsa açık alanlara ve parklara koşarız. Buralarda kendimizi daha güvende hissederiz. Bunun yanında çocuklarımız salıncak binmek istediğinde, parklarda çiçekleri seyrederek kitap okumak ve spor yapmak istediğimizde parklara geliriz. Yaşadığımız şehirlerde binalar sanki üstümüze geliyor. Parklar yaşam kalitemizi artıran alanlardır” ifadelerini kullandı.

Başkan Atay’ın örnek projeleri arasında yer alan Kitap Kafelere övgüde bulunan Taşçıoğlu, “Geçen yıl Aralık ayında Kitap Kafe açılışı yaptık. Ocak’ta da Gençlik Parkı açıldı. Şubat ayında da umarım Hanımevi mahallemizde hizmete girer. Kitap Kafemiz çok güzel. Çay ve su ücretsiz. Ders çalışmak ve kitap okumak isteyen herkesi Kitap Kafemize davet ediyorum. 5 dakika kitap okursanız 5 dakika da duvarları seyredin. Öyle güzel yazılar var ki orada huzur bulacaksınız. Ben oraya gittiğimde geri dönmek istemiyorum. Hizmetlerinden dolayı mahallemizin adına Başkan Atay’a çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız başkanım” diye konuştu.

Efeler’i daha modern ve daha sosyal bir kent görünümüne kavuşturmak için söz verdiği projeleri açılışlarını hayata geçiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Gençlik Parkı’nın açılışında yaptığı konuşmada hizmetlerine ara vermeden devam edeceğini söyledi.

Başkan Atay, “Bugün kış aylarındayız. Hava bize çok uygun çok sıcak. Birlikteyiz, aslında sıcak bir ortamdayız çünkü yüreklerimiz sıcak. Bugün Efeler’imizde verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin onurunu, gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün bu hizmetleri, inanın sizin isteklerinizi yerine getirmek için gerçekleştiriyorum. Ne istiyorsanız, sizin ihtiyacınız neyse onu yerine getireceğim. Buna kimse engel olamayacak. Seçilmeden önce sizlere geldik ve projelerimizi anlattık. Sizlerde oy verdiniz. Verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Şimdiye kadar verdiğimiz sözlerden sadece stadyum yapmanın dışında bütün sözleri yerine getirdim” dedi.

Fatih Mahallesine kreş ve Hanımevi hizmetleri sunacağını söyleyen Başkan Atay konuşmasına şu sözlerle devam etti; “Hanımevi ile ilgili isteğiniz var sayın muhtarım. Evet onu da yerine getireceğim. Hanımevinden önce burada bir kreş açılışını gerçekleştirelim. Onun daha öncelikli bir hizmet olacağını düşünüyorum. Efeler Belediyesi’nin 3 kreşi var. Geçen gün bir imza daha attık. Dördüncü kreşi de bir yerden kiraladık, onun da müjdesini vermek istiyorum” dedi.

Gençlik Parkı açılışında yaptığı konuşmada 9’uncu Kitap Kafe’nin açılacağı tarihi açıklayan Başkan Atay, “Gelecek hafta Çarşamba günü Girne mahallesinde, mahallenin ikinci ama Efeler’in 9’uncu Kitap Kafesi’ni açacağız. Onun da müjdesini vermek istiyorum. Her ay bir Kitap Kafe açacağız. İnanın ki zaman yetmiyor. Her ay, belki bazı aylar iki tane birden açacağız. Verdiğim sözler, kadınlarımızın ekonomik bağımsızlığına kavuşması, kadınlarımızın özgür olması ve çocuklarını istediği gibi yetiştirebilmeleri için. Bu makamlarda ileride oturacak olan çocukların da bilgili olmaları için ne gerekiyorsa yapacağız. Onların bilgiye erişim konusundaki bütün zorluklarını sona erdirerek Kitap Kafeleri her mahallede, gerekirse her sokakta onlar için hizmete açacağız. Ovaeymir Mahallesinde de kitap kafemizin yerini belirledik. Orada da Kitap Kafeyi açacağız. Ovaeymirli çocuklarımızın da eşitlik hakkından yararlanması gerektiğini düşünüyorum. Bu park çocuklarımız için, kadınlarımız için, hepimiz, Efeler halkı için hayırlı olsun” diyerek konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından davetlilerle birlikte açılış kurdelesini kesen Başkan Atay, Gençlik Parkı’nı hizmete açtı. Açılışa, kentteki siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının temsilcileri, Efeler Belediyesi meclis üyeleri ile muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.