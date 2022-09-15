Efeler’de fidan desteği kontrolleri gerçekleştirildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde fidan desteği alan üreticilerin bahçelerinde denetim gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde üreticilere verilen destekler devam ederken, Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de bir yandan destekleri üreticilere ulaştırıyor, bir yandan ise saha kontrollerine devam ediyor. Bu çerçevede harekete geçen ekipler, Savrandere ve Dağeymiri Mahallelerinde fidan desteği kontrolü gerçekleştirdi. Denetimler ile ilgili Efeler İlçe ve Tarım Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Bakanlığımızın desteklerini üreticilerimize ulaştırıyor ancak denetimlerini de ihmal etmiyoruz. Sertifikalı fidan desteği kontrolleri için Savrandere ve Dağeymiri Mahallelerimizdeyiz. Efeler üretiyor” ifadeleri yer aldı.