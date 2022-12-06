Efeler’de ’Entrikalı Dolap Komedyası’ isimli oyun seyirci ile buluştu

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın, hayata geçmesine öncülük ettiği Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun hazırladığı ’Entrikalı Dolap Komedyası’ isimli oyun, yoğun istek ve beğeni üzerine yeniden tiyatroseverlerle buluştu.

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmaları ve sanat etkinlikleriyle kentin sanat hayatına renk katmaya devam ediyor. Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Sahnesi’nde izleyiciyle buluşan oyun, salonu dolduran vatandaşlara hoş bir gece yaşattı. Yunus Emre Gümüş’ün yazdığı, Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Serkan Fırtına’nın yönettiği iki perdelik komedi oyununda rol alan şehir tiyatrosu eğitmenleri ve atölye öğrencileri Efelerli vatandaşlarla buluştu. Yoğun ilgi gösterilen oyunun sahnelendiği salonda boş yer kalmadı. Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu hazırladığı oyunlarla yeni yılda da Efelerli sanatseverlerle bir araya gelmeye edecek.