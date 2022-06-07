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Efeler’de Ekrem Targıtay Parkı hizmete açılıyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay kentin daha yeşil, temiz ve modern bir görünüme kavuşması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Efeler halkına yeni yaşam alanları oluşturan Başkan Atay, kente yeni bir park daha kazandırıyor.

AYDIN 07.06.2022, 16:13
Efeler’de Ekrem Targıtay Parkı hizmete açılıyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay kentin daha yeşil, temiz ve modern bir görünüme kavuşması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Efeler halkına yeni yaşam alanları oluşturan Başkan Atay, kente yeni bir park daha kazandırıyor.

Çeştepe Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve Aydınspor’un kalecisi merhum Ekrem Targıtay’ın adının yaşatılacağı park, 8 Haziran Çarşamba günü saat 18.00’de hizmete açılacak. Marka Kent Efeler vizyonuyla adeta açılıştan açılışa koşan Başkan Atay, tüm vatandaşları Ekrem Targıtay Parkı’nın açılışına davet etti. Başkan Mehmet Fatih Atay, “Efeler’imizde vatandaşlarımızın aileleri ile hoşça vakit geçirebilecekleri, nefes alabilecekleri, çocuklarımızın özgürce koşup oynayacağı parklarımızın ve yeşil alanlarımızın sayılarını söz verdiğimiz gibi artırıyoruz. Yeni açacağımız parkımıza, meclis üyelerimizin oy birliğiyle aldığı kararla Ekrem Targıtay adını verdik. 8 Haziran Çarşamba günü saat 18.00’de Çeştepe Mahallesi 7 Sokak’ta gerçekleştireceğimiz açılışımıza tüm hemşehrilerimi davet ediyorum. Gelin bu sevinci hep birlikte yaşayalım” ifadelerini kullandı.

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