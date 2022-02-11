Efeler’de deprem simülasyon salonu açıldı

Efeler Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Aydın Şubesi ortaklığında hayata geçirilen “Deprem Farkındalığı İçin Simülatör Projesi Salonu”nun açılışı, düzenlenen törenle yapıldı.

İMO Aydın Şubesi binasında yapılan açılış töreninde, deprem bilinci yüksek bir toplumun oluşumuna katkı sağlamayı amaçlayan simülatör projesinin tanıtımı da gerçekleşti. Her yıl yaklaşık 4 bin çocuğun deprem eğitimi alması hedeflenen simülatör salonunda çocukların deprem hakkında bilinçlendirilerek muhtemel bir depreme karşı hazırlıklı olmaları hedefleniyor.

Deprem simülasyon sistemiyle meydana gelen hasar verici depremler, gerçeğe yakın bir şekilde canlandırılarak, depremin nasıl oluştuğu, binalarda nasıl hissedildiği, afet sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiği gibi konularda uygulamalı eğitim verilecek, deprem anında paniklemeden yapılması gereken doğru davranışlar uygulamalı olarak öğretilecek.

Çok büyük bir deprem yaşanma ihtimalinin yüksek olduğu bir bölgede yaşadıklarına dikkati çeken Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Depremle ilgili yaptığımız çalışmaları diğer tüm çalışmalarımızın üzerinde tutuyoruz. Yaşanabilecek olması muhtemel bir depreme hazırlıklı olmalıyız. Efeler Belediyesi olarak deprem çalıştayı gerçekleştirdik. Tüm odaları, STK’ları, depremle ilgili söyleyecek sözü olan herkesi davet ettik ve yapılması gerekenleri konuştuk. Bizim için önemli olan belediye olarak bir durum tespiti yapmaktı. Tespitlerimiz sonucunda vahim bir durum olduğunu gördük. İlçemizdeki binaların çoğu 4 deprem yönetmeliği öncesine göre inşa edilmiş binalardan oluşuyor. Verdiğimiz eğitim sayesinde bir çocuğun dahi hayatını kurtarabilirsek ne mutlu bize. Yeni yeriniz hayırlara vesile olsun, emek veren herkesi kutluyorum” diye konuştu.

İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şube Başkanı Özlenen Alcı ise şöyle konuştu:

“Projemize İzmir depremi sonrasında karar verdik. Salonumuz deprem simülasyonu ve çocukların eğitimi için hazırlandı. İki ay içinde tamamlamayı planlıyoruz ve burada yaklaşık 4 bin çocuğumuza eğitim vereceğiz. Bize bu konuda destek olan Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay’a ve salonun hazırlanması için katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından, İMO Aydın Şube Başkanı Özlenen Alcı, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a teşekkür plaketi takdim etti.