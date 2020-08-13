Efeler’de çöp ev temizlendi
EFELER BELEDİYESİ, GÜZELHİSAR MAHALLESİ YEDİEYLÜL CADDESİ’NDE BULUNAN BİR EVDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ. UZUN SÜREDİR KULLANILMAYAN METRUK KONUTTA YAPILAN TEMİZLİĞİN ARDINDAN ORTAYA ÇIKAN MANZARA GÖRENLERİ ŞOKE ETTİ.
Efeler Belediyesi, Güzelhisar Mahallesi Yedieylül Caddesi’nde bulunan bir evde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Uzun süredir kullanılmayan metruk konutta yapılan temizliğin ardından ortaya çıkan manzara görenleri şoke etti.
Efeler Belediyesi, kent sağlığı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yeni tip korona virüsle mücadeleye salgının ülkemizde görüldüğü ilk günkü hassasiyetle devam eden belediye çalışanları, temel temizlik faaliyetlerini de sürdürüyor. Efeler Belediyesi’ne bağlı ekipler, Güzelhisar Mahallesi Yedieylül Caddesi’nde uzun süredir kullanılmayan evden kötü kokular yayıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Konutun temizlenmesi üzerine verilen savcılık kararının ardından Efeler Belediyesi Temizlik İşleri ve Sağlık İşleri Müdürlüklerine bağlı ekipler, mahallelinin sağlığını tehlikeye atan çöp evi temizledi. Ekipler, her köşesini böceklerin sardığı evde kötü koku nedeniyle zorlansalar da çalışmayı başarıyla noktaladılar.
Çalışmaların ardından Efeler Belediyesi ekiplerine teşekkür eden vatandaşlar, “Uzun zamandır bu halde olan ev sebebiyle sağlığımızın olumsuz etkilenmesinden endişe ediyorduk. Efeler Belediyesi’nin yaptığı temizlik ile içimiz rahatladı. Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay’a ve tüm çalışanlara teşekkür ederiz” ifadelerini kullandılar.
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