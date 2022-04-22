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Efeler’de çocuklar bayram ediyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, göreve geldiği günden bu yana geçen 3 yıllık sürede, Efeler halkına verdiği seçim vaatlerini gerçekleştirirken, hizmete giren ve hayat bulan projelerinde Efelerli çocukların da hayatına dokunan çalışmalara imza atıldı.

AYDIN 22.04.2022, 12:40
Efeler’de çocuklar bayram ediyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, göreve geldiği günden bu yana geçen 3 yıllık sürede, Efeler halkına verdiği seçim vaatlerini gerçekleştirirken, hizmete giren ve hayat bulan projelerinde Efelerli çocukların da hayatına dokunan çalışmalara imza atıldı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay görev süresi boyunca çocuklar için yaşama geçirdiği uygulamalar, hizmetler ve projelerle yarının büyüklerinin yüzünü güldürdü. Efelerli çocukların Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda yürüyen bireyler olabilmeleri için ne gerekiyorsa yapacaklarını her fırsatta vurgulayan Başkan Atay’ın çocuklar için uygulamaya koyduğu örnek projeler şu şekilde sıralanıyor.

“Otizm Yaşam Merkezi”

Efeler’deki otizmli çocukların sosyalleşebilmesi, sanatsal faaliyetler gerçekleştirebilmesi, eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilmesi için Yedieylül Mahallesi’nde Otizm Yaşam Merkezi hizmete açıldı. Merkez, 400 kişilik kapasitesi ve barındırdığı fonksiyonlarla Ege Bölgesi’nin bu alandaki en içerikli merkezi olma özelliği taşıyor.

Kitap Kafeler açıldı

Türkiye’de aynı konseptte başka bir örneği olmayan Kitap Kafe’nin ilki Adnan Menderes Mahallesi’nde, ikincisi Girne Mahallesi’nde, üçüncüsü Orta Mahalle’de, dördüncüsü Ata Mahallesi’nde sonuncusu ise Umurlu Mahallesi’nde hizmete açıldı. Kitaplığı, Efeler halkının bağışladığı kitaplarla kurulan Kitap Kafe, ücretsiz ikramları, internet bağlantılı bilgisayarları ve ders çalışmaya elverişli ortamıyla Efelerli çocukların ve gençlerin bilgi edinmek için uğradıkları adres oldu.

Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı hizmete girdi

Başkan Atay’ın Efeler’i eğitim turizminin merkezi haline getirme çalışmalarının ilk adımı olan Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, Kemer Mahallesi’nde hizmete girdi. Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan parkta, eğlendirirken öğreten çeşitli matematik oyun grupları yer alıyor. Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın isminin verildiği Matematik ve Bilim Parkı ile çocukların ve gençlerin Sezar Şifreleri, Hilbert Küpü gibi çeşitli eğlenceli ve eğitici oyun gruplarıyla problemler üzerinde özgürce düşünerek yeni fikirler üretebileceği, hayatlarının içinde yer alan matematiğe dokunarak farklı çözüm yolları keşfedebilecekleri bir dünya oluşturuldu.

Kreş ve Gündüz Bakımevleri açıldı

Efeler Belediyesi’nin ilkini 2019 yılında açtığı gündüz bakımevlerinin ikincisi Mimar Sinan Mahallesi’nde, üçüncüsü ise Adnan Menderes Mahallesi’nde hizmete girdi. İkinci kreş ve gündüz bakımevi nöbetçi kreş hizmetiyle de fark yaratıyor. Ebeveynler, özel işlerini halletmek için 1-2 saatliğine gündüz bakımevine çocuklarını güvenle teslim edebiliyor. Çocukların gündüz bakımevinde kayıtlı olup olmamasına bakılmaksızın nöbetçi kreş uygulamasından yararlanılabiliyor.

EFESEM VE EFEDERS ile eğitimde fırsat eşitliği sağlandı

Başkan Atay, 2019’un Ekim ayında hizmete açtığı Efeler Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (EFESEM) ile eğitimde fırsat eşitsizliğinin de önüne geçmek için çalışıyor. 5’inci sınıftan üniversite sınavına hazırlık sınıflarına kadar eğitim veren EFESEM, öğrencileri geleceğe hazırlıyor. Efeler Belediyesi, eğitim projelerini çevrimiçi çalışmalarla da sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği müfredata uygun olarak hazırlanan EFEDERS dijital eğitim platformunda videolu ders anlatımları, online deneme sınavları ve kitaplar bulunuyor. Efeler’deki 49 bin öğrenci, dağıtılan erişim şifreleriyle derslerini ekran başından takip edebiliyor.

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