Efeler’de çıkan yangın, rüzgarın şiddeti ile büyüdü

Aydın’ın Efeler ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın şiddeti ile büyüdü. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Efeler ilçesi Konuklu Mahallesi mevkiinde zeytinlik ve çam ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Aydın Orman Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Rüzgarın şiddetiyle etkisini artıran yangının daha büyük alana yayılmaması için karadan müdahale eden ekiplere, helikopterlerle de havadan destek verildi. Bölgedeki zeytin ağaçlarını korumaya çalışan ve yangının daha fazla büyümesini engellemek isteyen vatandaşlar da itfaiye söndürme çalışmalarına destek olurken, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri de dumandan etkilenen personellere müdahale etti. Arazinin engebeli olmasından dolayı büyük çaba sarf eden itfaiye ekipleri vatandaşların takdirini kazanırken, yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, kontrol altına alınan alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.