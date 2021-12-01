Efeler’de çevre düzenlemesi aralıksız devam ediyor

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin park, bahçe ve yeşil alanlarında gerçekleştirdikleri çalışmalara devam ediyor.

Başkan Atay, Efeler halkının hayatını kolaylaştırmak için projelerini birbiri ardına hayata geçirirken temel belediyecilik çalışmalarıyla da ilçeyi daha modern ve estetik bir kent haline getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda görev alan Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde Çeştepe Mahallesi’ndeki şantiyede bir araya geliyor. Burada yapılan görev dağılımının ardından ilçedeki yoğun mesailerine başlayan yeşil ekipler, görev ve sorumluluk alanlarındaki bölgelerde budama, bakım, çevre düzenleme ve çiçeklendirme çalışmalarını özveriyle sürdürüyor.

Rutin çalışmaların yanı sıra müdürlüğün Çeştepe Mahallesi’ndeki şantiyesinde ilçenin dört bir yanını süsleyen çiçekleri de yetiştiren ekipler, bankların, oturma gruplarının ve bakım araç gereçlerinin onarımını da yaparak kaynakların tasarruflu şekilde kullanılmasını sağlıyor.