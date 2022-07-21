banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Ucuz konut için uydu kentler kurulmalı
Ucuz konut için uydu kentler kurulmalı
Ons altın 2 yılın en düşük seviyesinde
Ons altın 2 yılın en düşük seviyesinde
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Srebrenitsa şehitleri fotoğraflarla anıldı
Srebrenitsa şehitleri fotoğraflarla anıldı

Efeler’de ayçiçeği tarlaları taranıyor

Aydın’da geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık sebebiyle ikinci ürün olarak ekimi yapılan ayçiçeğinde ekili alanlar çayır tırtılına karşı taranıyor.

AYDIN 21.07.2022, 09:16
Efeler’de ayçiçeği tarlaları taranıyor

Aydın’da geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık sebebiyle ikinci ürün olarak ekimi yapılan ayçiçeğinde ekili alanlar çayır tırtılına karşı taranıyor.

Geçtiğimiz yıl Aydın’da kuraklık sebebiyle üreticiler farklı ürün çeşitlerine yönlendirilirken, ikinci ürün olarak ekilen ayçiçeğinde başarıya ulaşılmıştı. Çok az su isteyen ürünlerden olan ayçiçeği, adeta Aydın’da ikinci ürün olmaya aday gösterilirken, Efeler ilçesinde ayçiçeği ekili alanlar da çayır tırtılına karşı taranmaya başladı.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde hasata kadar takibin devam edeceğinin ifade edildiği paylaşımda “Trakya’da ayçiçeğinde epidemi yapan Çayır Tırtılı’na (Loxostege sticticalis) karşı ayçiçeği ekili alanları tarıyoruz. Bu amaçla Kuyulu’dayız. İlçemizde ayçiçeği daha çok 2.ürün olarak planlanıyor. Hasada kadar takipte olacağız” ifadeleri yer aldı.

Yorumlar (0)
24°
açık