Efeler’de arife günü mezarlıklara ücretsiz araç kaldırılacak

Efeler Belediyesi, Ramazan Bayramı arifesinde Kemer ve Tellidede mezarlıklarındaki yakınlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için ücretsiz servis aracı hizmeti sağlayacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların arife günü mezarlıklara akın etmesi beklenirken, mezarlıklarda da bayram hazırlığı tamamlandı. Hayatını kaybeden yakınlarını ziyaret etmek için mezarlıkların yolunu tutan vatandaşlar için harekete geçen Efeler Belediyesi ise arife günü vatandaşların mezarlık ziyaretlerini rahatça yapabilmeleri için ücretsiz servis kaldıracak. Efeler’deki Kemer ve Tellidede mezarlıklarına yapılacak ziyaretler için hazırlanan servisler ise Bey Camii önünden saat 10.00 ile 18.00 arasında saat başı olacak şekilde kalkacak.

Konu ile ilgili Efeler Belediyesi’nden yapılan açıklamada “20 Nisan Perşembe günü Kemer ve Tellidede mezarlıklarını ziyaret edecek vatandaşlarımız için Bey Camii önünden 10.00 - 18.00 saatleri arasında her saat başı servis araçlarımız ücretsiz ulaşım sağlayacaktır” ifadeleri yer aldı.