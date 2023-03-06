Efeler’de 5’inci Hanımevi açılıyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler halkına modern yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor. Efelerli kadınların uğrak noktası olan Hanımevleri’nin sayısı artıyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın kadınlar için projelendirdiği Hanımevleri’ne bir yenisi daha ekleniyor. Kadınların sosyalleşmek için tercih ettikleri Hanımevlerinin beşincisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde saat 13.00’te, Ata Mahallesi 656 Sokak Ata Park’ında düzenlenecek törenle açılacak.

Başkan Mehmet Fatih Atay, “Efeler’imizde yaşayan ve ilçemizi ziyaret eden kadınlara özel olarak, keyifli vakit geçirebildikleri, ikramlarımız eşliğinde sohbet edip sosyalleşebildikleri Hanımevlerimizin sayısını söz verdiğimiz gibi artıyoruz. Kadınların sosyal hayata katılması ve güzel seslerinin yaşamın olduğu her yerde yankılanması için çalışıyoruz. Beşincisini hizmete açacağımız Ata Mahallesi Hanımevi’miz için hazırlıklarımızı tamamladık. Çarşamba günü özel bir günde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yapacağımız açılışla bir sözümüzü daha gerçekleştirmiş olacağız. Tüm Efeler halkını açılışa bekliyorum. Gelin bu sevinci hep birlikte yaşayalım" diye konuştu.