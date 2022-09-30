Efeler’de 4-6 Yaş Kur’an Kursu açıldı

Aydın Efeler İlçe Müftülüğüne bağlı Baltaköy Gülsüm Hanım 4-6 Yaş Kur’an Kursu törenle hizmete açıldı.

Baltaköy Camii Yaptırma ve Güzelleştirme Derneğince yapımına 2020 yılında başlanan ve pek çok hayırsever tarafından yapımına destek olunan 4-6 Yaş Kur’an Kursu düzenlenen törenle hizmete açıldı. Programa, Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, İl Müftü Yardımcıları Mehmet Atay ve Melek Sevindi, Efeler Müftü Vekili Adem Sakarya, Baltaköy Camii Yaptırma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Rahmi Bakış, iş adamları ve siyasiler ile pek çok vatandaş katıldı.

Baltaköy Köy Meydanında toplu yemek ikramında bulunulmasının akabinde imam hatiplerce Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlidi şerif okundu ve sonrasında kurdele kesildi.

Programda konuşan İl Müftüsü Hasan Güneş Kur’an-ı Kerim eğitiminin öneminden ve ailelere bunun yansımasından bahsederek, “Çocuklar kurstan eve geldiklerinde yemek sofrasına oturmadan evvel anne babalarına, bismillah diyerek yemeğe başlamalıyız dediklerinde aileler kursun çocuklarına kattıklarını fark edecekler ve mutlu olacaklar" ifadelerini kullandı ve tüm ailelere çocuklarını kursa göndermeleri konusunda çağrıda bulundu.

Müftü Güneş’in ardından söz alan Baltaköy Camii Yaptırma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Rahmi Bakış, kursun yapılış sürecinden ve hayırseverlerin katkılarından bahsederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Program sonunda, kursun yapımında emeği geçen hayırseverlere İl Müftüsü Güneş tarafından plaket takdim edildi.