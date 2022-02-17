Efeler’de 3. Gündüz Bakımevi için hazırlıklar sürüyor

Efeler Efeler Belediyesi’nin 3’üncüsünü Adnan Menderes Mahallesi’nde hizmete sunacağı gündüz bakımevi için hazırlıklar devam ediyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın projelendirdiği ilki 2019 yılında Ata Mahallesi’nde ikincisi geçtiğimiz yıl Mimar Sinan Mahallesi’nde hizmete giren gündüz bakımevlerinin üçüncüsü için halihazırda sürdürülen çalışmalar hız kazandı. Belediye’nin Fen İşleri, Kültür Sosyal İşler ve Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Adnan Menderes Mahallesi’ndeki gündüz bakımevinde yenileme, bakım-onarım ve çevre düzenlemesi çalışmalarında bulundu. Sınıfların duvarları öğrenciler için renkli resimlerle boyandı, binada rötuş çalışmaları gerçekleştirildi. Gündüz bakımevinin bahçesine serilen çimlerin ardından alan yemyeşil bir görünüme kavuştu.

Efeler Belediyesi’nin 3’üncü Gündüz Bakımevi 175 kişilik kapasitesiyle çocukların ikinci yuvası olacak. Anne-babaların heyecanla beklediği gündüz bakımevi, 23 Şubat Çarşamba günü saat 13.00’te Adnan Menderes Mahallesi, Doğu Aydın Bulvarı’nda düzenlenecek açılış töreniyle hizmete girecek.