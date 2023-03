Efeler’de 11’inci Kitap Kafe açıldı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği projesi Kitap Kafelerin 11’incisi hizmete açıldı.

Efeler’de her yaşa hitap eden Kitap Kafelerin sayısı artmaya devam ediyor. Ders çalışmak, kitap okumak ve araştırma yapmak isteyenlere konforlu ortamı, güler yüzlü çalışanları ve ücretsiz ikramları ile eşlik eden Kitap Kafelerin 11’incisi Cuma Mahallesi 213 Sokak Numara 32’de gerçekleştirilen açılış töreniyle hizmet vermeye başladı.

"Görevimiz sizin yaşam standardınızı yükseltmek"

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 11’inci Kitap Kafe’nin açılış törenindeki konuşmasında, “Seçimden önce verdiğim bir sözü daha yerine getirmenin onurunu, gururunu, mutluluğunu yaşıyorum. Burada yaptığımız iş; çocuklarımızın, geleceğimiz olan gençlerimizin bilgiye ulaşması altyapısını hazırlamak. O çocuklarımız, inanın o bilgiyle Nobel ödülleri kazanabilecek zekaya sahipler. Ama fırsatı oluşturacak ortamlara ihtiyaçları var. O ortamı gerçekleştiriyoruz. Her mahalleye her ay bir kitap kafe açacağım söz veriyorum. Görevimiz, sizin yaşam standardınızı yükseltmek, sizi mutlu etmek. Görev alanlarımızın başında, geleceğimiz olan çocukların bilgili olmaları, mutlu olmaları da var. Sevgiye ihtiyaçları var çocuklarımızın. Hepimizin aslında sevgiye ihtiyacı var. Hele bugünlerde, bu çok ayrıştığımız süreç içerisinde sevgiye, birlikteliğe ihtiyacımız var. Efeler halkına çok teşekkür ediyorum, çok şanslı bir belediye başkanıyım. Bütün dayanışmalarda her zaman yanımda oldunuz. Bu soğuk havaya rağmen katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Bu kitap kafenin, bu mahalleye dar geleceğine inanıyorum. Bir Kitap Kafe daha açacağız hiç merak etmeyin. Sevgili aileler; çocuklarınız bize emanet, istedikleri gibi gelsinler. Burada internet de var kitaplar da var. Sessiz çalışma ortamı sunuyor, çay ve su ikram ediyoruz. Çocuklarınız burada saat 21.00’e kadar ders çalışabilirler. Hepimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

"Başkanın çocuklar ve gençler için hayali var"

Kitap Kafe açılışına davetli olarak katılan Şair-yazar Aslıhan Tüylüoğlu, Kitap Kafeler’in Efelerli vatandaşların kanına karışan bir proje olduğunu belirtti. Tüylüoğlu, “Aydınlı bir şairim. Böyle bir vesile ile burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Başkanımızın; kadınlar, çocuklar ve gençler için hayalleri var. Bu Kitap Kafeler çocuklar ve gençlerimiz için çok önemli. Kendi yaşadığım mahalleden biliyorum. Aileler buraya çocuklarını güvenle gönderiyorlar. Hatta bazen gidip birlikte kitap okuyorlar. Kana karışan bir proje. Bu proje için Başkan Atay ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

"Kitaplar bize yaşamı öğretir"

Açılış törenine katılan Yazar Neslihan Perşembe Kulakoğlu konuşmasında kitapların insan hayatı için önemine dikkat çekti. Kulakoğlu, “Başkanımız Mehmet Fatih Atay’ın şahsında emeği geçen herkesi kutluyorum. Ülkemiz yakın zamanda bir deprem felaketi yaşadı. Hepimiz kendimizce bir şeyler yapmaya çalıştık. Bir gece hiç uyku tutmuyordu ‘Ne yapabilirim uyuyabilmek için?’ diye düşündüm. Sonra başucumda duran bir kitabı aldım. Beş sayfa okuduktan sonra inanın kendimi daha iyi hissettim, yaşamı sürdürecek gücü buldum. Kitaplar bize hayatı, insanı öğretir, çevremize daha iyi bakmamızı sağlar, kafamızdaki soru işaretlerini cevaplandırır. Bu güzel Kitap Kafeleri, bu güzel hale büründüren herkese teşekkür ediyorum. Kitap Kafelerin kapısını her zaman açalım ve asla kapatmayalım” ifadelerini kullandı.

Doktor - Yazar Hasan Kulakoğlu da, soğuk havaya rağmen Kitap Kafe açılışındaki yoğun katılımın içini ısıttığını belirtti ve Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a teşekkür etti.

"Okuma sevdalılarına hayırlı olsun"

11’inci Kitap Kafe’nin açılış töreninde konuşan Cuma Mahallesi Muhtarı Bekir Aydoğdu ise “Kitap Kafe okuma sevdalılarına ve mahallemize hayırlı olsun” diyerek Başkan Mehmet Fatih Atay ve ekibine çok teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 11’inci Kitap Kafe, Başkan Mehmet Fatih Atay ve davetler tarafından kesilen kurdeleyle hizmete açıldı. Açılışa; Gazeteci-Yazar Neslihan Perşembe Kulakoğlu, Doktor-Yazar Hasan Kulakoğlu, Şair-Yazar Aslıhan Tüylüoğlu, Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği Genel Başkanı Yazar-Yönetmen Nazif Uslu, Tiyatro Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nurhan Uslu ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları, Efeler Belediyesi meclis üyeleri, akademisyenler, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.