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Efeler Ziraat Odası’ndan Başkan Çerçioğlu’na ziyaret

EFELER ZİRAAT ODASI, BAŞKAN ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NA NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDU.

AYDIN 05.10.2020, 13:51
Efeler Ziraat Odası’ndan Başkan Çerçioğlu’na ziyaret

Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Mehmet Kedirlioğlu başkanlığındaki oda yönetimi, Aydın’da tarımın gelişimi ve çiftçinin güncel durumuyla ilgili Başkan Çerçioğlu ile görüş alışverişinde bulundu. Başkan Çerçioğlu oda yönetimiyle yaptığı görüşmede; çiftçinin üretimdeki girdi maliyetleri konusunda yaşanan sıkıntılarla birlikte, ülke çiftçisinin ürettiklerinin yerine, ithal ürünlerin tercih edilmesinin de ciddi bir sorun olduğuna dikkat çekti.

Başkan Çerçioğlu oda yönetimine nazik ziyaretleri için de teşekkür etti.

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