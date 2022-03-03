Efeler Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğlu’ndan, yerli üretimin artırılması çağrısı

Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, yerli üretimin teşvik edilmesine dikkat çekerek “Rusya Ukrayna savaşı yerli üretimin önemini bir kez daha gözler önüne serdi” dedi.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da üreticiler sezon hazırlıklarına devam ederken, Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, yerli üretimin önemine dikkat çekti. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı’nın yerli üretimin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu hatırlatan Kendirlioğlu, yerli üretimin artırılması ve üreticilerin teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi boş bir tane arazinin kalmaması gerektiğini belirten Kendirlioğlu, “Özellikle savaş ortamında yarının ne getireceğini kimse bilemez. Ukrayna ve Rusya’dan buğday alıyorduk. Şimdi ise bu ortamda alabilir miyiz, bilmiyoruz. Yani bu Rusya-Ukrayna savaşı bize yerli üretimin önemini bir kez daha hatırlattı. Yerli üretimin desteklenmesi gerekir ve Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi boş bir tane arazi kalmaması gerekir. Yarın para ile satın alamayacağımız günler gelebilir. Özellikle dünyanın beklemediği bir savaş söz konusu, hiç kimse savaşı tasvip etmez ama maalesef bir gerçek. Oradaki insanlar neler yaşıyor, insani ihtiyaçlarını ne kadar karşılayabiliyor, gıda durumu nedir tam olarak bilemiyoruz ancak büyük sıkıntıların olduğunu tahmin edebiliyoruz. Onun için bizler de olabildiğince en üst seviyede yerli üretime önem vermeliyiz” dedi.

“Her şeysiz olur ama gıdasız olmaz”

Özellikle tohumlara önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Kendirlioğlu, “Bunların başında tohum geliyor. Tohum çok önemli. Bunlarda elde edeceğimiz ürünler ve dışa bağımlılığın en aza indirilmesi çok önemli. Yani yarın bir sıkıntı oluştuğunda kendi yağımızda kendi tuzumuzda kavrulmayı bilmemiz gerekiyor. Bunu da sağlayabilmemiz için üreticinin de desteklenmesi lazım. Artık dünyanın modeli bu. Çiftçiler destekleniyor. Destekleme modeli ile üretim gerçekleştiriliyor. Üreticiye verilen destek tüketiciye de verilen destektir. Çünkü çifti daha az maliyetle üretir dolayısıyla da raflara daha ucuza gelir ürünler. Onun için kesinlikle yerli üretim ülkemiz için çok önemli. Bu kötü günleri sağlıklı, kaliteli üretimler çok rahat aşabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü topsuz, tüfeksiz, elektriksiz kısacası her şeysiz olur ama gıdasız olmaz. Yani bu savaş dünyaya yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Tüm ihtiyaçları ülkemizde üretim mümkün değil ama olabilecek en üst seviyede topraklarımızı da koruyarak yapabiliriz. Toprak gitti mi geri gelmiyor. Tarım toprakları maalesef giderek azalıyor. Bunu da muhafaza ederek üretimi gerçekleştirmeliyiz” diye konuştu.