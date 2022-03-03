banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Putin'in başına 1 milyon dolar ödül koyuldu!
Putin'in başına 1 milyon dolar ödül koyuldu!
Kimlik belgelerinde yeni dönem başladı
Kimlik belgelerinde yeni dönem başladı
Rus donanması Kırım açıklarında
Rus donanması Kırım açıklarında
Mart 2022 kira artış oranı belli oldu!
Mart 2022 kira artış oranı belli oldu!

Efeler Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğlu’ndan, yerli üretimin artırılması çağrısı

Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, yerli üretimin teşvik edilmesine dikkat çekerek “Rusya Ukrayna savaşı yerli üretimin önemini bir kez daha gözler önüne serdi” dedi.

AYDIN 03.03.2022, 11:13
Efeler Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğlu’ndan, yerli üretimin artırılması çağrısı

Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, yerli üretimin teşvik edilmesine dikkat çekerek “Rusya Ukrayna savaşı yerli üretimin önemini bir kez daha gözler önüne serdi” dedi.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da üreticiler sezon hazırlıklarına devam ederken, Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, yerli üretimin önemine dikkat çekti. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı’nın yerli üretimin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu hatırlatan Kendirlioğlu, yerli üretimin artırılması ve üreticilerin teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi boş bir tane arazinin kalmaması gerektiğini belirten Kendirlioğlu, “Özellikle savaş ortamında yarının ne getireceğini kimse bilemez. Ukrayna ve Rusya’dan buğday alıyorduk. Şimdi ise bu ortamda alabilir miyiz, bilmiyoruz. Yani bu Rusya-Ukrayna savaşı bize yerli üretimin önemini bir kez daha hatırlattı. Yerli üretimin desteklenmesi gerekir ve Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi boş bir tane arazi kalmaması gerekir. Yarın para ile satın alamayacağımız günler gelebilir. Özellikle dünyanın beklemediği bir savaş söz konusu, hiç kimse savaşı tasvip etmez ama maalesef bir gerçek. Oradaki insanlar neler yaşıyor, insani ihtiyaçlarını ne kadar karşılayabiliyor, gıda durumu nedir tam olarak bilemiyoruz ancak büyük sıkıntıların olduğunu tahmin edebiliyoruz. Onun için bizler de olabildiğince en üst seviyede yerli üretime önem vermeliyiz” dedi.

“Her şeysiz olur ama gıdasız olmaz”

Özellikle tohumlara önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Kendirlioğlu, “Bunların başında tohum geliyor. Tohum çok önemli. Bunlarda elde edeceğimiz ürünler ve dışa bağımlılığın en aza indirilmesi çok önemli. Yani yarın bir sıkıntı oluştuğunda kendi yağımızda kendi tuzumuzda kavrulmayı bilmemiz gerekiyor. Bunu da sağlayabilmemiz için üreticinin de desteklenmesi lazım. Artık dünyanın modeli bu. Çiftçiler destekleniyor. Destekleme modeli ile üretim gerçekleştiriliyor. Üreticiye verilen destek tüketiciye de verilen destektir. Çünkü çifti daha az maliyetle üretir dolayısıyla da raflara daha ucuza gelir ürünler. Onun için kesinlikle yerli üretim ülkemiz için çok önemli. Bu kötü günleri sağlıklı, kaliteli üretimler çok rahat aşabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü topsuz, tüfeksiz, elektriksiz kısacası her şeysiz olur ama gıdasız olmaz. Yani bu savaş dünyaya yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Tüm ihtiyaçları ülkemizde üretim mümkün değil ama olabilecek en üst seviyede topraklarımızı da koruyarak yapabiliriz. Toprak gitti mi geri gelmiyor. Tarım toprakları maalesef giderek azalıyor. Bunu da muhafaza ederek üretimi gerçekleştirmeliyiz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 25 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18