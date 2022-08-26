Efeler zafer için yürüdü

Büyük Taarruz anısına her yıl düzenlenen ’Zafer Yürüyüşü’ne geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, belediye çalışanları ile birlikte katıldı.

Atatürk ve silah arkadaşlarının düşman kuvvetlerine karşı başlattıkları genel saldırı anısına yapılan yürüyüşte, Başkan Atay’a eşi Güneş Atay ve belediye çalışanları eşlik etti. Efeler Belediyesi, Atatürk ve silah arkadaşlarının düşman kuvvetlerine karşı başlattıkları genel saldırı anısına her yıl düzenlenen Kocatepe Zafer Yürüyüşü’ne katılmak isteyen vatandaşlar için ulaşım imkanı sağladı. Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşları yürüyüşün başlangıç noktası Afyonkarahisar Şuhut’a taşıyacak olan Efeler Belediyesi’ne ait 7 otobüs, 25 Ağustos Perşembe günü Bey Camii önünde yapılan uğurlama ile yola çıktı. Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde başlayan 14 kilometrelik yürüyüş Kocatepe’deki Atatürk heykelinde sona erdi.

Büyük zafer anısına her yıl düzenlenen etkinliğe bu yıl da Efeler Belediyesi olarak katıldıklarını söyleyen Başkan Atay, “100 yıl önce Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman askerlerimiz bu zorlu yolculuğa bağımsızlık ateşi vücutlarının her hücresini ısıtırken çıktılar. Onlar bizim gibi spor ayakkabılarla asfalt zeminde yürümediler, bin bir zorlukla ilerlediler. Eskimiş ayakkabılarıyla dağ-taş ile birlikte Türk Milleti’nin makûs talihini de ezerek vatanımızı, hürriyetimizi ve Cumhuriyetimizi bizlere armağan ettiler. Onların anısını sonsuza kadar yaşatmak için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.