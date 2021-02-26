Efeler veznelerinden hafta sonu mesaisi

Efeler Belediyesi, belediyeye borcu olan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için, veznelerin hafta sonu açık olacağını açıkladı.

Efeler Belediyesi vezneleri, 7256 sayılı kanun kapsamında uygulanan borç yapılandırmalarının ilk taksit veya peşin ödemelerinin son günü 1 Mart Pazartesi olması sebebiyle, henüz ödeme yapamayan vatandaşlar için hafta sonu mesai yapacak. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, vatandaşların gecikmeden kaynaklı zamma maruz kalmamaları ve mağduriyet yaşamamaları için Efeler halkına çağrıda bulundu.

Başkan Atay, veznelerin; 27 Şubat Cumartesi ve 28 Şubat Pazar günü 09.00-16.00 saatleri arasında açık olacağını belirterek, “Sosyal mesafenin hayati önem taşıdığı bu günlerde, yoğunluk oluşmaması için vatandaşlarımızın ödemelerini son güne bırakmamalarını diliyoruz. Tüm ilçemizde olduğu gibi, belediyemizde de salgına karşı üst düzey önlemler alıyoruz. Vatandaşlarımızın da tedbiri elden bırakmamalarını; maske, mesafe ve hijyen kurallarına gösterdikleri duyarlılığı sürdürmelerini diliyoruz” dedi.