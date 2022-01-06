Efeler, üçüncü kreş için hazırlıklara başladı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın üçüncüsünü Adnan Menderes Mahallesi’nde hizmete sunacaklarını söylediği kreş ve gündüz bakımevi için hazırlıklara hız verildi.

Efeler Belediye Başkanı Atay, geçtiğimiz hafta konuk olduğu bir televizyon kanalında Adnan Menderes Mahallesi’nde kreş ve gündüz bakımevi açılacağını duyurmuş, haber anne-babalar tarafından sevinçle karşılanmıştı. Başkan Atay’ın verdiği müjdenin ardından kreş ve gündüz bakımevi için halihazırda sürdürülen çalışmalar hız kazandı. Belediyenin Park ve Bahçeler, Fen İşleri ve Temizlik İşleri müdürlüklerine bağlı ekipler, söz konusu alanda temizlik, bakım, onarım ve çevre düzenlemesi çalışmalarında bulundu.

Yedi Eylül Mahallesi’nde Ege Bölgesi’nin en kapsamlı Otizm Yaşam Merkezi’ni hizmete açmalarının mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Atay, Adnan Menderes Mahallesi’ndeki eski Otizm Spor Merkezi’nin kreşe çevrileceğini ve 175 kişi kapasiteli kreşin planlamalara göre Şubat ayı içinde açılacağını belirtti.