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Efeler Şehir içi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’nin acı günü

Efeler Şehir içi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’nde otobüs şoförü olarak görev yapan Mesut Eşin (36) geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

AYDIN 11.10.2021, 22:26
Efeler Şehir içi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’nin acı günü

Efeler Şehir içi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’nde otobüs şoförü olarak görev yapan Mesut Eşin (36) geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Efeler Şehir içi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’nde otobüs şoförlüğü yapan Mesut Eşin evinde rahatsızlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine eve gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Eşin’in beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Hemen tedavi altına alınan Eşin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Eşin’in ani ölümü ailesi ve iş arkadaşları başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Eşin’in 12 Ekim Salı günü saat 11.00’da Kemer Mezarlığı’nda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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