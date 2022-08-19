Efeler Pınarbaşı’nda kahkahaya doydu

Efeler Belediyesi’nin düzenlediği ’Pınarbaşı Açık Hava Yaz Etkinlikleri’ çerçevesinde ’Hangisi Karısı?’ isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Sanat dostu projeleriyle adından söz ettiren ve Tiyatro Gazetesi tarafından Sanat Dostu Belediye Başkanı ödülüne layık görülen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçe halkını kültür-sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Ray Cooney’in yazdığı, Orhan Azizoğlu’nun çevirdiği, usta tiyatrocu İrfan Kangı’nın yönetmenliğini üstlendiği ’Hangisi Karısı’ adlı 2 perdelik komedi oyunu Efeler halkıyla buluştu. Pınarbaşı Mesire Alanı’nda sahnelenen oyuna Efeler’li tiyatro severler yoğun ilgi gösterdi. Seyirciler, usta oyuncular; Zeynep Beşerler, Selen Soyder, Ömür Özdemir, Göktuğ Derici, Giray Mert Özdenoğlu ve Şahin Öztürk’ün sergiledikleri muhteşem performansla kahkaha dolu bir akşam yaşadı.

Oyunu izlemeye eşi Güneş Atay ile birlikte gelen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, finalde sahneye çıkarak sanatçılara çiçek takdim etti. Kısa bir konuşma da yapan Başkan Atay, oyunculara hitaben, “Bu yazın belki de en sıcak gününde bizleri yalnız bırakmadınız, çok güzel, renkli bir akşam yaşattınız. Sanatınızla, dik duruşunuzla geleceğe umutla bakmamızı sağlıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz, sağ olun var olun” dedi.