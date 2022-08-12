Efeler, Pınarbaşı’nda eğlenceye doyacak

Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen Pınarbaşı Açık Hava Yaz Etkinlikleri çerçevesinde ünlü oyuncuların yer aldığı ’Hangisi Karısı?’ isimli oyun, Efelerli tiyatroseverlerle buluşacak.

Hayata geçirdiği projeler ile her zaman sanata önem verdiğini belirten ve Tiyatro Gazetesi tarafından Sanat Dostu Belediye Başkanı ödülüne layık görülen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçe halkını kültür-sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Ray Cooney’in yazdığı, Orhan Azizoğlu’nun çevirdiği, usta tiyatrocu İrfan Kangı’nın yönetmenliğini üstlendiği, ’Hangisi Karısı’ adlı oyunu 18 Ağustos Perşembe günü Pınarbaşı Mesire Alanı’nda Efeler halkının beğenisine sunulacak. Oyuncu kadrosunu; Zeynep Beşerler, Selen Soyder, Ahmet Kayakesen, Ömür Özdemir, Göktuğ Derici, Giray Mert Özdenoğlu ve Şahin Öztürk’ün oluşturduğu 2 perdelik komedi oyunu, saat 21.00’de başlayacak.

Kültür ve sanatla iç içe bir Efeler kenti için çalıştıklarını söyleyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Çevre çalışmaları ve düzenlemelerimizle yeniden bir açık hava etkinlik merkezi haline çevirdiğimiz Pınarbaşı Mesire Alanı’mızda sanata doğanın rengini katıyoruz. Efeler halkına keyifli vakit geçirebilecekleri sanat ve eğlence dolu bir yaz akşamı sunmak için düzenlediğimiz ücretsiz etkinliğimize tüm halkımızı davet ediyorum” diye konuştu.

Oyunu izlemek isteyen tiyatroseverler ücretsiz davetiyelerini, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi ve Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden temin edebilecek.