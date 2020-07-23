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Efeler Kaymakamlığı ’Gönül Eli Yaşlı Bakım Projesi’ personeli eğitim aldı
EFELER KAYMAKAMLIĞI PROJESİ ‘GÖNÜL ELİ YAŞLI BAKIM PROJESİ’ KAPSAMINDA ÇALIŞAN PERSONELE YAŞLI VE HASTA BAKIMI EĞİTİMİ VERİLDİ. KURSU BAŞARIYLA TAMAMLAYAN PERSONELE SERTİFİKALARI EFELER KAYMAKAMI CEMAL ŞAHİN TARAFINDAN VERİLDİ.
AYDIN 23.07.2020, 17:27
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Efeler Kaymakamlığı projesi ‘Gönül Eli Yaşlı Bakım Projesi’ kapsamında çalışan personele Yaşlı ve Hasta Bakımı Eğitimi verildi.
Efeler Kaymakamlığı tarafından yürütülmekte olan projelerden ‘Gönül Eli Yaşlı Bakım Projesi’ kapsamında çalışan personellere, vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini arttırmak amacıyla Yaşlı ve Hasta Bakımı Eğitimi verildi. Eğitimi başarıyla tamamlayan personellere belgeleri Kaymakam Cemal Şahin tarafından verildi.
Proje çalışmaları hakkında detaylı bilgi alan Kaymakam Şahin, "Kimsesiz ve bakıma muhtaç olan çınarlarımıza sahip çıkmak, ihtiyaçlarını gidermek bizim borcumuz” ifadelerini kullanarak personele belgelerini takdim etti.
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