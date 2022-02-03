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Efeler, karbon ayak izine ‘Dur’ diyecek

Efeler Belediyesi, dünya genelindeki karbon salınımının azaltılmasına yönelik yürütülen projeye imza atarak, karbon ayak izine ‘Dur’ diyecek.

AYDIN 03.02.2022, 09:23
Efeler, karbon ayak izine ‘Dur’ diyecek

Efeler Belediyesi, dünya genelindeki karbon salınımının azaltılmasına yönelik yürütülen projeye imza atarak, karbon ayak izine ‘Dur’ diyecek.

Efeler Belediyesi, iklim ve enerji politikaları çerçevesinde Avrupa Birliği (AB) tarafından yürütülen ve Türkiye’den de çok sayıda belediyenin ortak olduğu projeye dahil olacak. Oybirliği ile alınan meclis kararının ardından projeye dahil olacak olan Efeler Belediyesi, karbon salınımının azaltılması konusunda yapılacak çalışmalara katkı sağlayacak. Avrupa Birliği tarafından yürütülen projede 2030 yılına kadar karbondioksit salınımlarının yüzde 20 azaltılması, 2050 yılında ise nötr hale getirilmesi hedefleniyor.

Yerel yönetimler tarafından kentlerde enerji verimliliğini sağlayarak AB’nin karbondioksit salınımlarının yüzde 20 azaltılma hedefini aşmasına katkı sağlamayı amaçlayan Efeler Belediyesi, yapacağı çalışmalar ile karbon ayak izine ‘Dur’ diyecek.

Karbondioksit salınımının dünyayı ilgilendiren bir sorun olduğunun altını çizen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; “2030 yılına kadar karbondioksit salınımlarının yüzde 20 azaltılması, 2050 yılında da nötr hale getirilmesi konusunda bütün dünyada proje gerçekleştiriliyor. Bu projeyle de ilgili olarak ilk aşaması belediye başkanlarının bu projeye öncelikle imza atmaları gerekiyor. Bununla ilgili İstanbul, Üsküdar, Büyükçekmece, Çiğli, Muğla, Bodrum, Konak, Mersin, Yenişehir, Denizli, Ankara Yenimahalle, Tekirdağ, Bolu, Sakarya, Gaziantep, Pendik, Bayındır, Bursa, İzmir, Çankaya, Maltepe belediyeleri imza atmış durumda. Yani her siyasi görüşteki arkadaşlarımızın kazandığı belediye başkanlıkları var. Ortak olarak tüm dünyayı ilgilendiren bir sorun olduğu için biz de imzalamayı uygun gördük” dedi.

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