Efeler kadın emeği ile üretiyor, ülkenin dört bir yanına ulaştırıyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın hizmete açtığı, ’Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda üretilen ürünler ülkenin 81 iline gönderiliyor.

Efeler tarımına değer katan ve sadece kadınların istihdam edildiği Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda hijyenik ve güvenilir yöntemlerle üretilen çeşitli gıdalar, Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşların sofralarını süslüyor. Enginar kalbi, saplı enginar, çanak enginar konserveleri, şevketibostan, deniz börülcesi, deniz fasulyesi, cibes otu, kaya koruğu ve erişte gibi ürünlerin yanı sıra menemenlik, yemeklik ve kurutulmuş domates konserveleri, Efe Bakkal şubelerinde Efelerli vatandaşlarla buluşuyor.

Başkan Mehmet Fatih Atay tarafından ürünlerin ve kentin tanınırlığını artırmak amacıyla kurulan Efe Bakkal’ın http://www.efelerpazari.com adresli internet satış mağazasındaki sipariş sayıları da her geçen gün artıyor. Çevrimiçi satış sayesinde ülkenin 81 ilinde yaşayanlar sitenin kolay kullanışlı ara yüzü ile güvenli ve çeşitli ödeme yöntemleri sayesinde rahatlıkla ürün talebinde bulunuyor. Efelerli kadınlar tarafından özenle ve tüm güvenlik önlemleri alınarak hazırlanan paketler, ülkenin en uzak yerlerine dahi hiçbir aksaklık yaşanmadan ulaştırılıyor.