Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden destekleme uyarısı

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal ürün fark ödemesi destekleme ödemelerinin son başvuru tarihlerini paylaşarak çiftçileri uyardı.

Konu ile ilgili Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Değerli üreticilerimiz; pamuk ve ayçiçeği fark demesi desteği için son başvuru tarihi 31 Mart 2023, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği için 2 Mayıs 2023, dane zeytin fark ödemesi için ise 18 Mayıs 2023’tür. Hak kaybı yaşamamanız için lütfen zamanında destek başvurularınızı tamamlayınız. Önemle hatırlatır, iyi günler dileriz" ifadeleri yer aldı.