Efeler İlçe Müftülüğü 1. ekip personeli deprem bölgesinden döndü

Kahramanmaraş merkezli meydana gelerek 10 ili etkisi altına alan ve asrın felaketi olarak adlandırılan yıkıcı depremlerin ardından bölgeye giden Efeler İlçe Müftülüğü’nden oluşan 1. ekip Aydın’a geri döndü.

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içerisinde yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illeri de hasar gördü. Depremde 30 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi de yaralandı.

Yaşanan felaketin ardından devlet kurumları başta olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar depremin yaralarını sarmak için seferber oldu. Başlatılan yardım kampanyaları çerçevesinde deprem bölgelerine kısa sürede büyük miktarlarda yardımlar toplanırken, ekipler bölgeye yönlendirildi. Bu çerçevede Aydın’ın Efeler ilçesinden Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine giden Efeler İlçe Müftülüğü personellerinden oluşan 1. ekip vatandaşların imdadına yetişti. Bölgede kaldıkları günler boyunca çeşitli çalışmalarda bulunan ekip, Aydın’a geri döndü.

Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz özverili çalışmalarından dolayı tüm görevli hocalara ayrı ayrı teşekkür ederek, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.