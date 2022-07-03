Efeler İlçe Milli Eğitim, tatilde kitap okumaya davet etti

Kitap okumanın öğrencinin başarısında büyük önem taşıdığına dikkat çeken Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü “Efeler okuyor” başlığı ile öğrencileri tatilde de kitap okumaya davet etti.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilere tatilde kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Her gün en az 20 dakika kitap okumanın, öğrencilerin okuldaki başarılarında da büyük önem taşıdığına vurgu yapılırken, ailelerin de kitap okumalarının çocuklarına örnek teşkil ettiğine dikkat çekildi.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Efeler okuyor” başlığı ile yapılan paylaşımda “Kitap okumak, öğrencinin başarısında büyük pay sahibidir. Çocukların günlük planları ne olursa olsun en az 20 dakikalarını okumaya ayırmaları, okuldaki başarıları için çok büyük önem taşırken, ebeveynlerin bu etkinliğe dahil olmaları da çocukların okumayı, hayatlarının bir parçası olarak görmelerini kolaylaştırıyor. Tatilde kitap okumayı ihmal etmeyin” ifadelerine yer verildi.