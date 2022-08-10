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Efeler halkı Başkan Atay’ın ikramıyla serinledi

Efeler Belediyesi yüksek derecelere ulaşan sıcak havalarda vatandaşları serinletmek için limonata ikram etmeye devam ediyor.

AYDIN 10.08.2022, 12:12
Efeler halkı Başkan Atay’ın ikramıyla serinledi

Efeler Belediyesi yüksek derecelere ulaşan sıcak havalarda vatandaşları serinletmek için limonata ikram etmeye devam ediyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla ’Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda üretilen limonatalar, ilçedeki parklarda vatandaşlara dağıtılıyor. Efe Halk Masa ekiplerinin nostaljik bir şekilde güğümle ikram ettiği limonatalar, vatandaşlar tarafından çok beğeniliyor. Sıcak havada taze limonatayla ferahlayan Efelerliler, “Bu sıcak havalarda içimizi serinleten Başkanımız Mehmet Fatih Atay’a çok teşekkür ederiz” dediler.

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri olmak üzere haftanın 3 günü limonata ikramının devam edeceğini söyleyen Başkan Atay, limonataların Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda çalışan kadın çalışanlar tarafından tamamen el emeği ile üretildiğini belirtti.

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