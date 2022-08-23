Efeler Halk Eğitim Merkezi’nin kurslarından, bir yılda 40 bin vatandaş faydalandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde vatandaşların taleplerine yanıt veren Efeler Halk Eğitim Merkezi’nin yıl sonu karnesi göz doldururken son 1 yıl içerisinde açılan kurslardan 40 bin 350 vatandaş faydalandı.

Açtığı çeşitli kurslar ile vatandaşların kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayan Efeler Halk Eğitim Merkezi’nin, yıl sonu karnesi göz doldurdu. 2021-2022 eğitim öğretim yılı içerisinde toplamda 2 bin 113 kurs açılırken, açılan kurslardan ise toplamda 40 bin 350 vatandaş yararlandı. Efeler ilçe nüfusun yüzde 13’lük kısmına ulaşmanın oldukça iyi bir oran olduğunu belirten Efeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aytekin Sezgin; “Türkiye ortalamasının yüzde 6’larda olduğu bir istatistikte yapılan çalışmalar bizim için çok kıymetli ve değerli. Yeni öğretim yılında ise Efeler Halk Eğitim Merkezi olarak Efeler ilçe nüfusunun yüzde 15’lik kısmına ulaşabilmeyi amaçlıyoruz. Bu da 45 bin vatandaşımıza ihtiyaçları doğrultusunda hizmet verebilmek anlamına geliyor. Efeler Halk Eğitim Merkezi olarak her zaman her yerde herkes için eğitim düsturumuzla yeni eğitim öğretim yılında da kurslarımıza ve eğitimlerimize devam edeceğiz” dedi.

“Yeni pencereler açıyoruz”

Halk Eğitimi Merkezlerinde genelde el sanatları kursları, enstrüman kursları gibi kursların verildiği yerler olduğuna yönelik bir algı olduğunu ifade eden Sezgin; “Ancak günümüzde bu algı yerini, istihdama yönelik kurslara ve insanların hayatlarına yön veren kurslara bırakmıştır. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 3 bin 848 farklı alanda kurs çeşitliliği vardır. Özellikle biz bu süreçte sanayi alanında forklift kursları, pamuk toplama operatörlüğü kursları, yenilenebilir enerji alanında kurslar açarak yeni bir pencere açmaya çalışıyoruz. Birçok kurum ile işbirliği içerisinde çiftçilere, girişimcilere kısacası herkese yönelik kurs açıyoruz. 2021-2022 eğitim öğretim yılı boyunca yürütmüş olduğumuz tüm faaliyetlerde görev alan kurs öğretmenlerimize, usta öğreticilerimize özverili çalışmalarından ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni öğretim yılında da tüm vatandaşlarımızı ilgi duydukları bir alanda kurslara katılmaya davet ediyorum” dedi.