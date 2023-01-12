Efeler Halk Eğitim Merkezi 2022 yılında 50 bin kişiye kurs verdi

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü çatısı altında tüm ilçelerde aktif faaliyet gösteren Halk Eğitimi Merkezleri, vatandaşların hayat boyu eğitim almalarını desteklemeye devam ediyor. Aydın merkez ve ilçelerindeki Halk Eğitimi Merkezleri, her yaşta vatandaşa ilgi, istek, yetenek ve beklentilerine yönelik; mesleki, sosyal, toplumsal, ekonomik, sportif ve kültürel alanlarda ücretsiz kurslar düzenleyerek yetişkin eğitimlerine en kolay erişim kapısı olarak öğrencilerin ve yetişkinlerin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Bu çerçevede Aydın’ın Efeler ilçesindeki Efeler Halk Eğitim Merkezi 2022 yılında 2 bin 614 adet kurs açarken, bu kurslara 50 bin 730 vatandaş katıldı.

Efeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aytekin Sezgin, "2022 yılında Efeler ilçemizde 2 bin 614 kursumuzla 50 bin 730 vatandaşımıza ulaştık. Bu çalışmalarda birlikte yürüdüğümüz yol arkadaşlarımız olan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize şükranlarımı sunarım. 2023 yılında da tüm vatandaşlarımızı Efeler Halk Eğitim Merkezimize bekliyoruz" dedi.