Efeler Gençlik Kampı, 1 yılda 4 bin genci ağırladı

Her yıl binlerce gence kapılarını açan Efeler Gençlik Kampı, son 1 yılda 4 bin 263 genci ağırladı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Efeler Gençlik Kampı, gençleri ağırlamaya devam ediyor. Her yıl 81 ilden birçok gence kapılarını açan Efeler Gençlik Kampı, geçtiğimiz 1 yıl içerisinde toplamda 4 bin 263 genci ağırladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen deniz ve doğa kampları tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilirken kamp içerisinde yapılan müzik, tiyatro, halk oyunları, el sanatları, havuz deniz ve spor etkinliklerinin yanı sıra gençlere gezilerle Aydın’ın da tanıtımı yapılıyor.

Bugüne kadar ilkbahar aylarında 7, yaz aylarında 14 ve sonbahar aylarında 8 dönem olmak üzere toplamda 29 dönem kamp gerçekleştirilirken, Aydın’dan ise 13 farklı ile toplamda 572 genç kamplara gönderildi. Ayrıca Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Didim İzci Evi’nde tüm yaz boyunca 644 gence yönelik izcilik kampı gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Türkiye’nin dört bir yanından genç kampçıları bir araya getiren Efeler Gençlik Kampı, yepyeni arkadaşlıklar ve unutulmaz bir kamp deneyimi sunuyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kuşadası’nda bulunan gençlerin gözdesi Efeler Gençlik Kampı’nda Engelliler kampı, Otizmliler kampı, Sosyal Uyum Kampı, GSB Yurtları Uyum Kampı ve Şehit Yakını ve Gaziler Kampı olarak toplam 29 dönem kamp gerçekleştirildi. 12 dönem kız, 12 dönem erkek ve 5 dönem engelli bireylere yönelik hizmet verilen kamplarda ilkbaharda 7 dönem boyunca 969 genç, yaz aylarında 14 dönem boyunca 2 bin 315 genç ve sonbahar aylarında 8 dönemde ise 979 genç olmak üzere toplam 29 dönemde 4 bin 263 genç, Efeler Gençlik Kampı’nda sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle zaman geçirdi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise Aydın’dan 13 farklı ile 12 - 25 yaş arası gençleri kampa göndererek 14 dönem boyunca toplamda 572 gencin 13 farklı kampta yer almasını sağladı. Ayrıca Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Didim İzci Evi’nde tüm yaz boyunca 644 gence yönelik izcilik kampı gerçekleştirildi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tüm alanlarda gençlere hizmet etmeye devam ediyor” ifadeleri yer aldı.