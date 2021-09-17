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Efeler, genç girişimcilerin yeni merkezi olacak

Hollanda’nın proje ortağı olarak Efeler Kaymakamlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Efeler ilçesi “Impact City” unvanını alacak. Alınacak unvan ile birlikte Efeler, genç girişimcilerin yeni merkezi olacak.

AYDIN 17.09.2021, 09:21
Efeler, genç girişimcilerin yeni merkezi olacak

Hollanda’nın proje ortağı olarak Efeler Kaymakamlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Efeler ilçesi “Impact City” unvanını alacak. Alınacak unvan ile birlikte Efeler, genç girişimcilerin yeni merkezi olacak.

Efeler Kaymakamlığı’nın ortağı olduğu, AB Cosme programı kapsamında desteklenen, Hollanda Lahey Belediyesi’nin koordinatörlüğünde yürütülen “Resilient Regional Ecosystems for Social Impact PRESI” projesinin çalıştayı Hollanda’nın Den Haag kentinde yapıldı. Türkiye, Hollanda, Almanya ve Belçika’nın ortağı olduğu projenin çalıştayına Efeler Kaymakamı ve Aydın Vali Yardımcısı Cemal Şahin katıldı. Proje kapsamında yapılan çalışmaların ardından Efeler, etki şehri anlamına gelen “Impact City” unvanını alacak. Alınacak unvanın ardından kamu tarafından desteklenen genç girişimci merkezleri kurulacak ve Efeler genç girişimcilerin yeni merkezi olacak.

Yeni unvanın Efeler’e çok yakışacağını ifade eden Kaymakam Şahin; “Proje ile Efeler’de kamu tarafından desteklenen genç girişimci merkezleri kurulacak. Lahey, kamu tarafından desteklenen girişimcilik atılımlarıyla Impact City olarak anılmaktadır. Efeler’de de amaç kamu ve özel sektör öncülüğünde genç girişimcileri destekleyen merkezler kurmak olacaktır. Farklı sektörlerde yapılacak çalışmalarla Efeler’e de bu unvan çok yakışacak” dedi.

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