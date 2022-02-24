Efeler Gastronomi Festivali için başvurular başladı

Efeler Belediyesi’nin Mart ayı içerisinde düzenleyeceği ’Efeler Gastronomi Festivali’ kapsamında yapılacak yemek yarışması için başvurucu süreci başladı.

Kentin yöresel ürünleri ve lezzetlerinin tanıtımı için önemli projelere imza atan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ’Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Beslenme’ sloganı ile gastronomi festivali için düğmeye bastı. Eğitim, sergi, panel, konser ve tadım çalışmalarının da gerçekleştirileceği 1. Efeler Gastronomi Festivali için geri sayım başladı. 2020 yılında pandemi tedbirleri nedeniyle ertelenen Efeler Gastronomi Festivali, bu yıl 25-27 Mart 2022 tarihleri arasında birbirinden renkli etkinliklerle gerçekleştirilecek. Festival 25 Mart Cuma günü saat 14.00’te düzenlenecek açılış töreni ile başlayacak.

Başkan Atay’ın göreve gelmesinin ardından yapılan düzenleme çalışmalarıyla adeta bir açık hava etkinlik merkezi haline getirilen Pınarbaşı Mesire Alanı’nda düzenlenecek festivalde Efeler ve Ege Bölgesi’nin yöresel yemekleri tanıtılacak. Çeşitli etkinlikler ve yarışmalarla şenlik havasında geçmesi beklenen festival kapsamında bir de yemek yarışması düzenlenecek. Yarışmada hünerlerini sergilemek isteyenler için başvurular başladı. Adaylar, 12 Mart 2022 Cumartesi gününe kadar Uğur Mumcu Parkı’ndaki Gastronomi Tanıtım Standı’na başvuruda bulunabilecek. Efelerli katılımcıların hazırlayacağı yemekler gastronomi alanında uzman isimlerden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.