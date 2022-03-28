banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Mercedes'ten büyük teslimat!
Mercedes'ten büyük teslimat!
İstanbul için ramazan imsakiyesi
İstanbul için ramazan imsakiyesi
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Bugün hava nasıl olacak? 28 Mart 2022
Bugün hava nasıl olacak? 28 Mart 2022

Efeler Gastronomi Festivali Gülşen konseri ile son buldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde 3 gün boyunca birbirinden güzel etkinliklerin gerçekleştirildiği Efeler Gastronomi Festivali sona erdi. Sergi, panel söyleşi, mutfak atölyesi çalışmaları ve yemek yarışmalarıyla geçen lezzet festivalinin finalinde Efeler halkı, Gülşen’in muhteşem konseriyle eğlenceye doydu.

AYDIN 28.03.2022, 15:09
Efeler Gastronomi Festivali Gülşen konseri ile son buldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde 3 gün boyunca birbirinden güzel etkinliklerin gerçekleştirildiği Efeler Gastronomi Festivali sona erdi. Sergi, panel söyleşi, mutfak atölyesi çalışmaları ve yemek yarışmalarıyla geçen lezzet festivalinin finalinde Efeler halkı, Gülşen’in muhteşem konseriyle eğlenceye doydu.

’Marka Kent Efeler’ için hayata geçirdiği projelerle dur durak bilmeden çalışan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın ilçeye özgü tatları yurt ve dünya çapında tanıtmak amacıyla düzenlediği Efeler Gastronomi Festivali son gün etkinliklerinin ardından noktalandı. Pınarbaşı Mesire Alanı’nda sabah erkenden gıda stantlarının açılmasıyla başlayan üçüncü gün etkinlikleri ilk iki gün gibi yoğun katılımla geçti.

Ege Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Serdar Çelenk’in modere ettiği, enginar üreticisi genç girişimci Dilayda Bilge ve ADÜ Didim Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Mehmet Taş’ın konuk olduğu ’Efeler’de Şimdi Enginar Zamanı’ isimli söyleşide Efeler’in enginarı konuşuldu. Türkiye’de en çok enginar üretiminin yapıldığı yer olan Efeler’de sağlık deposu enginar bitkisini anlatan Mehmet Taş, sakız enginarı her ne kadar Urla’ya özel bir ürün olarak tanıtılsa da asıl vatanının Efeler olduğunu söyledi. Taş, “Biz ürünümüze maalesef sahip çıkmıyoruz, bizlere tanıtım için çok önemli bir görev düşüyor” diyerek festivalin enginar tanımına yaptığı katkıdan söz etti.

Enginar üreticisi Dilayda Bilge ise, “Hukuk ve Siyasal Bilimler okudum ama bu işi yapmaktan çok keyif alıyorum. Amacım Efeler’in enginarını Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmak. Bir yıl önce burada konuşma yapacağımı düşünemezdim” diyerek kendisi gibi genç girişimcilere ve adaylarına ilham verdi.

Serdar Çelenk ise Efeler’de sunulan imkanlarla kadınların ve dezavantajlı grupların önünün açıldığına vurgu yaparak, “Türkiye’de insanların pek düşünmediği işler Efeler’de hayat buluyor. Kadınların çalıştığı tarımsal ürün fabrikası, kitap kafeler bu anlamda çok güzel örnekler. Bu işleri yapan ve çoğaltmaya hazır olan bir belediye başkanı ve personeli var. Ben işim gereği çok dolaşıyorum, bu işler gerçekten ülkenin geri kalanında böyle değil” diyerek Başkan Atay’ın çalışmalarının önemini vurguladı. Çelenk, “Hep birlikte düşünüp paylaşarak ortak akılla fikirler üreterek Efeler’deki mükemmel gastronomik değeri, kültürü hak ettiği yere çıkarabiliriz. Madem enginar en çok Türkiye’de, en lezzetlisi de Efeler’de yetişiyor o zaman biz bunu değerine kavuşturacağız. Herkes bir milim katkı sunarsa inanılmaz ivme kazanır bu iş” diye konuştu.

ADÜ Didim Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri de söyleşi devam ederken Mutfak Atölyesi çalışmalarında birbirinden lezzetli enginar yemekleri yaptı. Öğretim Görevlisi Mehmet Taş söyleşinin sonunda Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ile birlikte yanan ocağın başına geçti. “Yemeklerde benim de katkım bulunsun” diyen Başkan Atay’ın, değirmen çekerek yemeklere tuz döktüğü anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Hazırlanan tabakların tadına da bakan Efeler Belediye Başkanı Atay’ın “Ben enginarı çocukluğumdan beri çok severim. Annemden özellikle yapmasını istediğim yemeklerdendi. Belediye Başkanı olunca da fabrikasını kurdum” sözleri izleyicilerden büyük alkış aldı.

Slow Food Kurucu Türkiye Lideri Nedim Atilla’nın moderatörlüğünü üstlendiği, Citta Slow Türkiye Koordinatörü Bülent Köstem’in konuşmacı olarak bilgiler verdiği ’Slow Food Nedir?-Citta Slow Nedir?’ adlı söyleşide ise son yıllarda iyice yayılan ’sakin şehir’ kavramı ve fast food tüketimine karşı başlatılan slow food hareketi anlatıldı.

’Antik Çağda Yeme - İçme’ isimli söyleşiyi ise Ege Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Serdar Çelenk modere etti, Profesyonel Turist Rehberi Müjde Tönbekici konuk oldu. Çalışmalarında arkeolojiyi, gastronomi yönüyle anlatmaya çalıştığını söyleyen Tönbekici, Ege bölgesi mutfağının tarihsel gelişimini ve zenginliğini mitolojik hikayelerden ve tarih kayıtlarından örnekler vererek anlattı. Soru-cevap şeklinde geçen söyleşi boyunca izleyiciler Tönbekici’den bilgiler edindi.

Son günü 27 Mart’a denk gelen Efeler Gastronomi Festivali’nde tiyatro da unutulmadı. Öncesinde kısa bir oyun sahnelenen ’Dünya Tiyatro Günü’nde Antik Çağ Dionysos Şenlikleri’ isimli söyleşide Prof.Dr. Semih Çelenk Efeler halkıyla buluştu. Antik dönemdeki şenliklerden bahseden Prof. Dr. Çelenk, o dönemden bugüne taşınmış kültürel öğelerden de bahsetti. Çelenk’in anlatımı izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Günün son Mutfak Atölyesi çalışmasında ise ADÜ Didim Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri hocaları Mehmet Taş ile birlikte tekrar önlük giyip kolları sıvadı. Efeler Belediyesi’nin geçtiğimiz günlerde hizmete açtığı Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda üretilen konserve enginar ürünlerini kullanarak şahane yemekler yapan Taş ve öğrencileri hünerlerini sergilerken enginar yemeği yapmanın püf noktalarını izleyicilerle paylaştı.

Son günün yemek yarışmasında Aydın yöresinin tatlıları festival sofrasını süsledi. En iyi lezzeti sunmak için kıyasıya mücadeleye girilen, ’Yemekler Yarışıyor’ isimli yarışmanın üçüncü bölümünde jüri 23 yarışmanın hazırladığı birbirinden lezzetli tatlılara puan verdi. Festival’in son gününde 3 boyunca devam eden ’Yemekler Yarışıyor’ adlı mutfak müsabakalarının dereceye giren yarışmacıları ödüllerine de kavuştu. Enginar yemekleri ve Zeytinyağlılarda Fatma Kızıltepe 1’inci olurken Berna Toyran 2’nciliğe, Mehmet Aydın 3’üncülüğe layık görüldü. Aydın yöresi et yemeklerinde Emine Kurşun’un tabağı en iyi tabak seçilirken 2’nci sıraya yerleşen aynı zamanda Farkındalık Ödülü alan Esma Yetişkin, ödülünü Aydın Glütensiz Beslenme Derneği adına aldığını söyledi. Necla Dolay ise Aydın yöresi et yemeklerinde 3’üncü oldu. Tatlılarda ise 1’inci Figen Beşdemir oldu, Kevser Ulusoy 2’ncilik ve Farkındalık Ödülü’ne layık görüldü. Tatlılarda 3’üncülüğü elde eden isim ise Dilan Akyol oldu. Yarışmada dereceye girenlere ödül, başarı belgesi ve hediyelerini Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay takdim etti.

Efeler finalde Gülşen ile coşku

Festivalin kapanışında pop müziğin sevilen sesi Gülşen sahne aldı. Binlerce seyircinin Pınarbaşı Mesire Alanı’nı hınca hınç doldurduğu konserde Gülşen, geniş repertuarından en güzel şarkılarını Efeler halkı için seslendirdi. Gülşen’in muhteşem performansıyla coşan dinleyiciler şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Konserin sonunda Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay sanatçıya çiçek takdim etmek için sahneye çıktı. Pınarbaşı Mesire Alanı’nın daha önce hiç bu kadar büyük bir kalabalığa şahitlik etmediğine dikkat çeken Başkan Atay, “Çok büyük bir sanatçı, çok büyük bir performans, çok büyük bir orkestra ve gençlik, siz Efelelerliler harikasınız” diyerek seslendi. Soğuk havaya rağmen Gülşen’in müzik ziyafetiyle Efeler’e en güzel geceyi yaşattığını söyleyen Başkan Atay, pop müziğin güçlü sesine “Çok teşekkür ederiz sağ olun. Efeler’e her zaman bekliyoruz, ikamet etmenizi de bekliyoruz” dedi.

Efeler halkının mutlu, aydın insanlar olduğunu söyleyen Gülşen, “Ne kadar harika bir gençlik var. Başkanım, ülkemizde bu manzaraları görmek son zamanlarda hiç de kolay olmuyor, bunda sizin çok büyük emeğiniz olduğunu düşünüyorum ve devamını diliyorum. İnsanlar yaşadıkları yerde mutlu, iyi, özgüvenli olduklarını hissettikleri zaman bu bütün hayatlarına yansıyor. Bu güzelliği sağlayan herkese çok çok teşekkür etmek gerekiyor” diye konuştu.

Başkan Atay’ın Efeler’de ikamet davetini ise sevilen sanatçı, “Başkanım, efeler gibi gelir efeler gibi gideriz. Çok sağ olun, hoşça kalın, inşallah en kısa zamanda tekrar görüşürüz, biz sizi çok özleyeceğiz” diye cevapladı.

Finalde birbirlerinin ellerini havaya kaldıran Başkan Atay ve Gülşen’in bu pozu dinleyiciler tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19