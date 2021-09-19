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Efeler farkındalık için temizledi

Efeler Belediyesi 18 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

AYDIN 19.09.2021, 16:35
Efeler farkındalık için temizledi

Efeler Belediyesi 18 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla dünyanın birçok noktasında etkinliklerle kutlanan 18 Eylül Dünya Temizlik Günü, Efeler’de de kutlandı. Efeler Belediyesi’nin düzenlediği çevre temizlik etkinliğine, Başkan vekili Abidin Arslan, Temizlik İşleri Müdürü Muharrem Arslan, meclis üyeleri, gönüllü belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Kozdibi Meydanı’nda başlayan mıntıka temizliği, Kurtuluş Mahallesi genelinde devam etti. Katılımcıların son olarak Eski Garaj alanındaki çöpleri toplamasıyla temizlik etkinliği sona erdi.

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