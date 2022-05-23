Efeler ev sahipliği yaptı, Türk Milli Takımı Balkan Şampiyonu oldu

Efeler Belediyesi ile Türkiye Dağcılık Federasyonu iş birliği ile düzenlenen Spor Tırmanış 2022 Balkan Şampiyonası yapılan kupa töreni ile sona erdi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler’de bir ilki daha gerçekleştirdi. Pınarbaşı Mesire Alanı’nda bulunan Efeler Belediyesi’ne ait Olimpik Tırmanma Duvarı, Türkiye, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan’dan toplam 81 sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Efeler Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı Spor Tırmanış 2022 Balkan Şampiyonası’nda Spor Tırmanış Türk Milli Takımı; 6 altın, 7 gümüş, 8 bronz madalya ile şampiyon oldu. 3 altın, 5 gümüş, 2 bronz madalya ile Bulgaristan’ın 2’nci ve 3 altın, 2 bronz madalya ile Yunanistan’ın 3’üncü olduğu şampiyona madalya töreni ile son buldu. Düzenlenen seremonide, dereceye giren yarışmacılara madalyalarını Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar ve Gençlik ve Spor Aydın İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu takdim etti.