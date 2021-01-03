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Efeler diyarı sessizliğini korudu
Aydın, ülke genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 201 yılının ilk günlerinde sessizliğini korudu. Boş kalan sokakların sessizliği fotoğraflara yansıdı.
AYDIN 03.01.2021, 16:43
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Aydın, ülke genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 201 yılının ilk günlerinde sessizliğini korudu. Boş kalan sokakların sessizliği fotoğraflara yansıdı.Pandemi tedbirleri kapsamında salgının yayılımını önlemek amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte Efeler diyarı Aydın’da sokaklar boş kaldı. 2021’in ilk günlerini sokaklar ve caddeler yalnızlık ile karşılarken, Aydın’a sessizlik hakim oldu. Kısıtlamadan muaf tutulanlar ve görevliler dışında sokaklarda kimse bulunmazken, emniyet güçleri ise denetimlerine devam etti. Sokağa çıkma kısıtlaması 04 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek.
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